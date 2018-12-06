En ilginç hayvanlar

Hayvanlar aleminin ilginç balıklarından sudan çok karada yaşayan bir balık.

6 Aralık 2018 Perşembe, 21:31:34 Güncelleme: 21:32:58
En ilginç hayvanlar

Hayvanlar aleminin ilginç balıklarından sudan çok karada yaşayan bir balık.

En ilginç hayvanlar

Sığ suda yaşayan ancak daha çok karada durmayı seven ve ilerlemek için yüzgeçlerini kullanan çamur zıpzıpları, isimleri gibi zıplama özelliğine de sahip.

En ilginç hayvanlar

Suda olduğu gibi karada da yuva açıp yaşayabilen bu ilginç hayvanların en önemli özelliği çok seri hareket etmeleridir.

En ilginç hayvanlar

Bu canlılar karada yürüyüp nefes alabilir, hatta beslenebilir.

En ilginç hayvanlar

Deniz çekildikçe ortaya çamur çıkıyor.

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