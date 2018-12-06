En ilginç hayvanlar

Hayvanlar aleminin ilginç balıklarından sudan çok karada yaşayan bir balık. Hayvanlar aleminin ilginç balıklarından sudan çok karada yaşayan bir balık. Sığ suda yaşayan ancak daha çok karada durmayı seven ve ilerlemek için yüzgeçlerini kullanan çamur zıpzıpları, isimleri gibi zıplama özelliğine de sahip. Suda olduğu gibi karada da yuva açıp yaşayabilen bu ilginç hayvanların en önemli özelliği çok seri hareket etmeleridir. Bu canlılar karada yürüyüp nefes alabilir, hatta beslenebilir. Deniz çekildikçe ortaya çamur çıkıyor. Güneşin ısıtmasıyla birlikte çamur tabakasında küçük bitki ve canlılar beliriyor. Hepside Çamur zıpzıpı için önemli bir besin kaynağı. Karada yaşamak zor, örneğin eş bulmak zor. Çamur üzerinde zıplayarak dikkat çekmeye çalışırlar.