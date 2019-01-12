En ilginç Guinness rekorları

Her yıl güncellenen Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç ve kırılması güç 4 binden fazla rekor bulunuyor. İşte dünyanın en ilginç rekorları...

12 Ocak 2019 Cumartesi, 10:23:05 Güncelleme: 10:33:10
En ilginç Guinness rekorları

Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç 4 bini aşkın rekor yer alıyor.

En ilginç Guinness rekorları

Guinness Rekorlar Kitabı 2017 baskısında yer alan Alman Schmidt'in ağzı yaklaşık dokuz santimetre açılabiliyor. Schmidt, büyük boy bir hamburgeri hiç zorlanmadan ağzına sığdırabiliyor.

En ilginç Guinness rekorları

İngiliz Maxwell Day ise iki ayağını birden 157 derece döndürebiliyor.

En ilginç Guinness rekorları

İngiltere'de yaşayan Ludo adlı kedi ise yaklaşık 92 santimetre uzunluğunda ve dünyanın en uzun kedisi olma rekorunu elinde bulunduruyor.

En ilginç Guinness rekorları

İtalyan dondurmacı Dimitri Panciera'nın, 2 metre uzunluktaki dondurma kepçesi de rekoru elinde tutuyor.

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