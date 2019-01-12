En ilginç Guinness rekorları
Her yıl güncellenen Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç ve kırılması güç 4 binden fazla rekor bulunuyor. İşte dünyanın en ilginç rekorları...
12 Ocak 2019 Cumartesi, 10:23:05
Güncelleme: 10:33:10
Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç 4 bini aşkın rekor yer alıyor.
Guinness Rekorlar Kitabı 2017 baskısında yer alan Alman Schmidt'in ağzı yaklaşık dokuz santimetre açılabiliyor. Schmidt, büyük boy bir hamburgeri hiç zorlanmadan ağzına sığdırabiliyor.
İngiliz Maxwell Day ise iki ayağını birden 157 derece döndürebiliyor.
İngiltere'de yaşayan Ludo adlı kedi ise yaklaşık 92 santimetre uzunluğunda ve dünyanın en uzun kedisi olma rekorunu elinde bulunduruyor.
İtalyan dondurmacı Dimitri Panciera'nın, 2 metre uzunluktaki dondurma kepçesi de rekoru elinde tutuyor.