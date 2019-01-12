En ilginç Guinness rekorları

Her yıl güncellenen Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç ve kırılması güç 4 binden fazla rekor bulunuyor. İşte dünyanın en ilginç rekorları...

12 Ocak 2019 Cumartesi, 10:23:05 Güncelleme: 10:33:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





