FARKLI SENARYOLARA GÖRE YAŞLI NÜFUS TAHMİNLERİ

Doğurganlık oranlarındaki düşüşün devam edeceği varsayımına dayanan düşük senaryoda yaşlı nüfus oranının daha da artacağı öngörülüyor. Bu senaryoya göre oranların 2030'da yüzde 13,5, 2040'ta yüzde 18,2, 2060'ta yüzde 28,8, 2080'de yüzde 38,5 ve 2100'de yüzde 42,8 seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Doğurganlığı artırmaya yönelik politikaların etkili olacağı varsayılan yüksek senaryoda ise yaşlı nüfus artışının daha sınırlı olacağı belirtiliyor. Bu tahmine göre oranların 2030'da yüzde 13,4, 2040'ta yüzde 17,5, 2060'ta yüzde 25,5, 2080'de yüzde 29,8 ve 2100'de yüzde 28,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.