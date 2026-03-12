CANLI YAYIN
Emekli şehri seçildi! TÜİK en yaşlı ve en genç illeri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 verilerine göre Türkiye'nin en yaşlı ili %21,7 ile Sinop olurken, en genç nüfusa sahip il Şırnak oldu. Peki kadınlar mı erkekler mi daha uzun yaşıyor? İşte Türkiye'nin yaşlı nüfusuna dair açıklanan son veriler…

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıkladığı veriler, Sinop'taki demografik yapının dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Emekli sayısının çalışan sayısını geride bıraktığı iller arasında Zonguldak ilk sırada yer alırken, Sinop 57 bin 5 aktif sigortalıya karşılık 66 bin 273 emekliyle ikinci sırada konumlandı. Bu sıralamada üçüncü basamakta ise Balıkesir yer aldı.

TÜİK 2025 YAŞLI NÜFUS RAPORUNU AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait"İstatistiklerle Yaşlılar"araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre dünya nüfusu 2025 yılında 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştı.

Bu nüfusun 856 milyon 880 bin 405'ini ise yaşlı olarak tanımlanan bireyler oluşturdu. Böylece dünya genelinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 10,4 olarak hesaplandı.

DÜNYADA EN YAŞLI NÜFUSA SAHİP ÜLKELER

Araştırmada ülkelerin yaşlı nüfus oranları da incelendi. Buna göre en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip üç ülke sırasıyla yüzde 36 ile Monako, yüzde 30 ile Japonya ve yüzde 25,1 ile İtalya oldu.

Türkiye ise bu sıralamada 194 ülke arasında 75'inci basamakta yer aldı.

TÜRKİYE'DE EN YAŞLI VE EN GENÇ İLLER

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2025 yılında yüzde 21,7 ile Sinop olarak kaydedildi. Bu ili yüzde 21,1 ile Kastamonu ve yüzde 20 ile Giresun takip etti.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,8 ile Şırnak oldu. Bu ilin ardından yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari sıralandı.

Öte yandan Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10 ve üzerinde olduğu il sayısı 2025 itibarıyla 62'ye ulaştı.

YAŞLI NÜFUSTA KADINLARIN ORANI DAHA YÜKSEK

TÜİK verilerine göreTürkiye'de 2025 yılında yaşlı nüfusun yüzde 44,7'sini erkekler, yüzde 55,3'ünü ise kadınlar oluşturdu.Nüfus projeksiyonlarına bakıldığında yaşlı nüfus oranının ilerleyen yıllarda artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Buna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5'e, 2040'ta yüzde 17,9'a, 2060'ta yüzde 27'ye, 2080'de yüzde 33,4'e ve 2100 yılında yüzde 33,6'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

FARKLI SENARYOLARA GÖRE YAŞLI NÜFUS TAHMİNLERİ

Doğurganlık oranlarındaki düşüşün devam edeceği varsayımına dayanan düşük senaryoda yaşlı nüfus oranının daha da artacağı öngörülüyor. Bu senaryoya göre oranların 2030'da yüzde 13,5, 2040'ta yüzde 18,2, 2060'ta yüzde 28,8, 2080'de yüzde 38,5 ve 2100'de yüzde 42,8 seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Doğurganlığı artırmaya yönelik politikaların etkili olacağı varsayılan yüksek senaryoda ise yaşlı nüfus artışının daha sınırlı olacağı belirtiliyor. Bu tahmine göre oranların 2030'da yüzde 13,4, 2040'ta yüzde 17,5, 2060'ta yüzde 25,5, 2080'de yüzde 29,8 ve 2100'de yüzde 28,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

YAŞLI NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Yaşlı nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 2020 yılında bu kitlenin yüzde 63,8'inin 65-74 yaş aralığında olduğu görülürken, yüzde 27,9'u 75-84 yaş grubunda, yüzde 8,4'ü ise 85 yaş ve üzerinde yer alıyordu.

2025 yılı verilerinde ise 65-74 yaş grubunun payı yüzde 62,9 olurken, 75-84 yaş aralığındaki kişilerin oranı yüzde 29,3'e yükseldi. 85 yaş ve üzeri grubun oranı ise yüzde 7,8 olarak hesaplandı.

Bunun yanında 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 2025 yılında 8 bin 290 olarak kaydedildi. Bu grup, toplam yaşlı nüfusun yalnızca yüzde 0,1'ini oluşturuyor.

HER 4 HANEDEN BİRİNDE EN AZ BİR YAŞLI YAŞIYOR

Türkiye'de 2025 yılında toplam 26 milyon 977 bin 795 hane bulunurken, bunların 7 milyon 46 bin 560'ında 65 yaş ve üzeri en az bir bireyin yaşadığı belirlendi. Başka bir ifadeyle, ülkedeki hanelerin yüzde 26,1'inde en az bir yaşlı fert bulunuyor.

Yaşlı bireylerin bulunduğu bu hanelerin 1 milyon 836 bin 496'sında ise yaşlıların tek başına yaşadığı tespit edildi. Tek kişilik yaşlı hanelerin yüzde 73,5'inde kadınlar, yüzde 26,5'inde ise erkekler yer aldı.

TEK BAŞINA YAŞAYAN YAŞLILARIN EN FAZLA OLDUĞU İLLER

Tek kişilik yaşlı hane oranının en yüksek olduğu il yüzde 34,3 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 34,1 ile Çanakkale ve yüzde 33,7 ile Burdur izledi.

Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 8,3 ile Hakkari olarak kaydedildi. Ardından yüzde 13,8 ile Batman ve yüzde 15 ile Van geldi.

YAŞLILARIN ÇOCUKLARIYLA YAŞAMA DURUMU

Yaşlı bireylerin çocuklarıyla olan ikamet mesafesi incelendiğinde, 2025 yılında yaşlıların yüzde 37,9'ununen az bir çocuğuyla aynı evde yaşadığı görüldü. Bunun yanında yüzde 5,9'u çocuklarıyla aynı binada, yüzde 6,8'iaynı cadde ya da sokakta, yüzde 8,3'ü aynı mahalle veya köyde, yüzde 15'i aynı ilçede ve yüzde 9,3'ü ise aynı ilin farklı bir ilçesinde ikamet ediyor.

Öte yandan yaşlı bireylerin yüzde 9,9'unun aynı ilde yaşayan bir çocuğu bulunmadığı, yüzde 1,7'sinin ise Türkiye'de ikamet eden çocuğu olmadığı belirlendi.

YAŞ İLERLEDİKÇE AYNI EVDE YAŞAMA ORANI ARTIYOR

Yaş gruplarına göre incelendiğinde 75 yaş ve üzerindekilerin yüzde 36,4'ünün, 85 yaş ve üzerindekilerin yüzde 39,9'unun ve 90 yaş ve üzerindekilerin yüzde 43'ününen az bir çocuğuyla aynı adreste yaşadığı tespit edildi.

Tek başına yaşayan yaşlı bireylerin ise yüzde 10,1'inin çocuklarıyla aynı binada, yüzde 12,8'inin aynı sokakta, yüzde 13,3'ünün aynı mahalle veya köyde, yüzde 22,8'inin aynı ilçede ve yüzde 14,2'sinin aynı ilin farklı bir ilçesinde yaşayan çocuğu bulunuyor.

Ayrıca tek başına yaşayan yaşlıların yüzde 14,3'ünün aynı ilde yaşayan bir çocuğu olmadığı, yüzde 2,7'sinin ise Türkiye'de ikamet eden çocuğunun bulunmadığı kaydedildi.

