YAŞ İLERLEDİKÇE AYNI EVDE YAŞAMA ORANI ARTIYOR
Yaş gruplarına göre incelendiğinde 75 yaş ve üzerindekilerin yüzde 36,4'ünün, 85 yaş ve üzerindekilerin yüzde 39,9'unun ve 90 yaş ve üzerindekilerin yüzde 43'ününen az bir çocuğuyla aynı adreste yaşadığı tespit edildi.
Tek başına yaşayan yaşlı bireylerin ise yüzde 10,1'inin çocuklarıyla aynı binada, yüzde 12,8'inin aynı sokakta, yüzde 13,3'ünün aynı mahalle veya köyde, yüzde 22,8'inin aynı ilçede ve yüzde 14,2'sinin aynı ilin farklı bir ilçesinde yaşayan çocuğu bulunuyor.
Ayrıca tek başına yaşayan yaşlıların yüzde 14,3'ünün aynı ilde yaşayan bir çocuğu olmadığı, yüzde 2,7'sinin ise Türkiye'de ikamet eden çocuğunun bulunmadığı kaydedildi.
(Takvim Foto Arşiv, TÜİK)