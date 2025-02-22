Ellerdeki bu belirti akciğer kanserinin habercisi olabilir! Sağlığınız için parmaklarınızı test edin…

◼ Bunun yanı sıra erken evrelerde görülebilen kanlı balgam, akciğer kanserinin önemli işaretlerinden biridir. Ayrıca, tümörün göğüste bulunan laringeal sinire baskı yapması sonucu ses kısıklığı veya seste belirgin değişimler yaşanabilir.

◼ Kanser hücreleri, sağlıklı hücrelere göre daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğundan vücut normalden daha fazla kalori yakarak istemsiz kilo kaybına yol açabilir. Kırmızı kan hücrelerinin azalması ise halsizlik, yorgunluk ve genel bir bitkinlik hissi yaratabilir.