Ellerdeki bu belirti akciğer kanserinin habercisi olabilir! Sağlığınız için parmaklarınızı test edin…
Uzmanlar, evde kolayca uygulayabileceğiniz basit bir testin, akciğer sağlığınız hakkında önemli ipuçları verebileceğini belirtiyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi belirtilerin yanı sıra, bu yöntemle akciğerlerinizin işleyişini değerlendirebilir ve potansiyel sağlık sorunlarını erken fark edebilirsiniz. İşte parmak testi…
takvim.com.tr Akciğer kanseri, zararlı hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ve mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Genellikle kronik öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterse de vücudunuzun bir organınızda da erken uyarı işaretleri verebileceğini biliyor muydunuz? İşte o yöntem! AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?
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Akciğer kanseri, farklı belirtilerle kendini gösterebilir ve hastalığın ilerleme sürecine bağlı olarak semptomlar şiddetlenebilir. En sık görülen belirtiler arasında geçmeyen ve giderek kötüleşen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, yutkunma güçlüğü ve ani kilo kaybı yer alır.
◼ Bunun yanı sıra erken evrelerde görülebilen kanlı balgam,
akciğer kanserinin önemli işaretlerinden biridir. Ayrıca, tümörün göğüste bulunan laringeal sinire baskı yapması sonucu ses kısıklığı veya seste belirgin değişimler yaşanabilir.
◼ Kanser hücreleri, sağlıklı hücrelere göre daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğundan vücut normalden daha fazla kalori yakarak istemsiz kilo kaybına yol açabilir. Kırmızı kan hücrelerinin azalması ise halsizlik, yorgunluk ve genel bir bitkinlik hissi yaratabilir.
AKCİĞER KANSERİ NASIL BELLİ OLUR?
Uzmanlar, basit bir "parmak testi" ile
akciğer kanserinin erken teşhis edilebileceğini ve bu yöntemin hayat kurtarıcı olabileceğini belirtiyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi yaygın belirtiler dışında hastalığın ilk işaretleri ellerde de ortaya çıkabiliyor. EĞER BU DEĞİŞİKLİĞİ FARK EDERSENİZ DOKTORA GÖRÜNÜN
◼ Özellikle küçük hücreli olmayan
akciğer kanseri hastalarının %35'inde ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının %4'ünde görülen parmak şişmesi, önemli bir uyarıcı olabilir. Uzmanlar, eğer parmak uçlarınız daha şişkin, bombeli ve tırnaklarınız normalden daha kıvrımlı hale geliyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız gerektiğini vurguluyor.