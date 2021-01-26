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Eline baltayı aldı Allah ne verdiyse nefes almadan saldırdı! Aracı un ufak etti çünkü...

Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...

26.01.2021 06:22 - Son Güncelleme:
Eline baltayı aldı Allah ne verdiyse nefes almadan saldırdı! Aracı un ufak etti çünkü...

AKIL ALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Eline baltayı aldı Allah ne verdiyse nefes almadan saldırdı! Aracı un ufak etti çünkü...

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

Eline baltayı aldı Allah ne verdiyse nefes almadan saldırdı! Aracı un ufak etti çünkü...

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

Eline baltayı aldı Allah ne verdiyse nefes almadan saldırdı! Aracı un ufak etti çünkü...

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

Eline baltayı aldı Allah ne verdiyse nefes almadan saldırdı! Aracı un ufak etti çünkü...

Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.