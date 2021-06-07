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Elazığ'ın Arıcak ilçesi Görese Dağı'ndaki orman yangını 4 gündür sürüyor

Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 4 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. Arıcak Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, yangını akşam saatlerinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

07.06.2021 17:30 - Son Güncelleme: 07.06.2021 18:01
Elazığ'ın Arıcak ilçesi Görese Dağı'ndaki orman yangını 4 gündür sürüyor

Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, 4 gün önce, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elazığ'ın Arıcak ilçesi Görese Dağı'ndaki orman yangını 4 gündür sürüyor

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bugün Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Jandarma ekipleri, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ, çevre belde belediyelerinin iş makineleri ile birlikte 100'ün üzerinde ekip, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Görese Dağı'ndaki orman yangını 4 gündür sürüyor

Yangını akşam saatlerinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyleyen Arıcak Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, "Bölgemize sirayet eden yangını söndürme çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Görese Dağı'ndaki orman yangını 4 gündür sürüyor

DSİ, İl Özel İdaresi ve kaymakamlığımızın iş makineleri sahada çalışıyor. Destek için Orman Bölge Müdürlüğümüze, belde ve ilçe belediyelerimize ait arazöz, itfaiye ve su tankerlerimizle takviye ediyorlar.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Görese Dağı'ndaki orman yangını 4 gündür sürüyor

Sahanın engebeli ve zor koşullarda göz önünde bulundurarak insan gücüne ihtiyaç duyduğumuzda vatandaşlarımız bizlere destek veriyorlar.