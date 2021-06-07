Elazığ'ın Arıcak ilçesi Görese Dağı'ndaki orman yangını 4 gündür sürüyor

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bugün Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Jandarma ekipleri, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ, çevre belde belediyelerinin iş makineleri ile birlikte 100'ün üzerinde ekip, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

