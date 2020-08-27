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Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı… 81 ilin nüfusuna bir de bu gözle bakın

Ülkemizde en çok göç alan il İstanbul oldu. Marmara bölgesi ise göç alma konusunda zirvede yer alıyor. Özellikle Anadolu'dan gelen göçler Marmara ve Ege bölgelerinin nüfuslarında ciddi artışlara neden oldu. Büyükşehirlerin nüfusu her geçen gün artarken yapılan bir araştırmayla, memleketlerin gerçek nüfusları ortaya çıktı. Peki, ülkemizdeki 81 ilin nüfusuna hiç böyle baktınız mı? İşte o rakamlar...

27.08.2020 07:37 - Son Güncelleme: 27.08.2020 07:38
Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı… 81 ilin nüfusuna bir de bu gözle bakın

81 il hakkında bir araştırma yapan TÜİK, "Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?" sorusunun cevabını aradı. Türkiye'nin 81'i üzerinden yapılan araştırmanın sonucu herkesi şaşkına çevirdi.

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Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı… 81 ilin nüfusuna bir de bu gözle bakın

ADANA

1.770.073 kişi

Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı… 81 ilin nüfusuna bir de bu gözle bakın

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı… 81 ilin nüfusuna bir de bu gözle bakın

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı… 81 ilin nüfusuna bir de bu gözle bakın

AĞRI

1.159.141 kişi

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