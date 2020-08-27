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Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı… 81 ilin nüfusuna bir de bu gözle bakın

Ülkemizde en çok göç alan il İstanbul oldu. Marmara bölgesi ise göç alma konusunda zirvede yer alıyor. Özellikle Anadolu'dan gelen göçler Marmara ve Ege bölgelerinin nüfuslarında ciddi artışlara neden oldu. Büyükşehirlerin nüfusu her geçen gün artarken yapılan bir araştırmayla, memleketlerin gerçek nüfusları ortaya çıktı. Peki, ülkemizdeki 81 ilin nüfusuna hiç böyle baktınız mı? İşte o rakamlar...

27.08.2020 07:37 - Son Güncelleme: 27.08.2020 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





