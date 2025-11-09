takvim-logo

Efsane Cuma indirimlerine dikkat! Dolandırıcılar pusuda bekliyor, alışveriş yaparken bu hataları sakın yapmayın

Kasım ayı kampanyalarıyla birlikte e-ticarette hareketlilik artarken, sahte indirim tuzakları da çoğaldı. Sahte siteler ve aldatıcı kampanyalarla dolandırıcılık olaylarının artışıyla birlikte tüketicilerin bu dönemde her zamankinden daha fazla dikkatli olması büyük bir önem taşıyor. Peki yıl sonu indirimlerinde tüketiciler doğru indirimleri nasıl bulabilir, dolandırıcılardan nasıl korunabilir? İşte madde madde dikkat edilmesi gereken kritik detaylar...

Kasım ayının başlamasıyla birlikte adeta bir indirim fırtınası ülkeyi sardı. "Efsane Cuma", "Muhteşem Kasım", "Gülümseten Kasım" gibi dikkat çekici kampanya isimleriyle markalar ve online alışveriş platformları, ardı ardına büyük indirim duyuruları paylaşmaya başladı. Ancak bu cazip kampanyaların arkasında gerçekten avantajlı fırsatlar mı var, yoksa tüketiciyi yanıltan sahte indirim tuzakları mı gizli?

Bir diğer kritik konu da dönemde de dolandırıcılar ve fırsat avcılarının bu yoğun alışveriş trafiğini kendi lehlerine çevirmeye çalışması. Peki vatandaşlar, bu indirim rüzgârında nasıl bilinçli alışveriş yapabilir, sahte kampanyalara kanmadan gerçek fırsatları nasıl ayırt edebilir?

İşte tüketicilerin "Kasım tuzaklarına" karşı dikkat etmesi gereken kritik detaylar...

Güçlü, kolay tahmin edilemez parolalar kullanın ve her platform için ayrı bir parola belirleyin. Ayrıca tüm çevrim içi hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ya da mümkünse geçiş anahtarlarını (passkey) etkinleştirerek, parolanız ele geçse bile hesaplarınıza izinsiz girişin önüne geçin.

İnternette gördüğünüz her şeye şüpheyle yaklaşın; özellikle "gerçek olamayacak kadar iyi" görünen tekliflere karşı temkinli olun. Satın almadan önce satıcıyı, ürün yorumlarını ve fiyat geçmişini kontrol edin; şüpheli kampanyaları resmi kaynaklardan veya doğrudan satıcıdan teyit edin.

İstenmeyen mesajlar ya da beklenmedik telefon aramaları yoluyla sizinle iletişime geçen kişilere asla kişisel veya finansal bilgilerinizi paylaşmayın. Banka, e-ticaret sitesi ya da resmi kurum gibi görünen bu tür sahte girişimler genellikle kimlik avı (phishing) amacı taşır. Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda iletişimi sonlandırın ve bilgilerinizi doğrulamak için doğrudan ilgili kurumun resmi kanallarını kullanın.

Alışveriş yaparken yalnızca adres çubuğunda "HTTPS" ibaresi bulunan ya da yanında kilit simgesi görünen güvenli web sitelerini tercih edin. Bu ibare, siteyle aranızdaki veri akışının şifreli olduğu ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişilerce ele geçirilme riskinin azaldığı anlamına gelir. Güvenli bağlantı olmayan sitelerde kart bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın.

Banka havalesi veya anında nakit uygulamalarıyla ödeme yapmaktan kaçının; mümkünse kredi kartı kullanın — kredi kartları dolandırıcılık ve iade süreçlerinde ek koruma sağlar.

Web sitesi adresleri ve e-posta gönderen URL'lerinin yanı sıra içeriği de dikkatle kontrol edin; yazım, dil bilgisi veya tutarsız ifade hataları genellikle sahteliğin işareti olabilir—şüphe duyduğunuzda hem URL'yi hem metni en az iki kez gözden geçirin.

Teslimat bildirimleri aldığınızda bilgileri doğrudan kargo ya da lojistik firmasıyla resmî kanallar üzerinden doğrulayın. Ancak mesaj veya e-postadaki bağlantılara tıklamayın, bu içeriklerdeki iletişim bilgilerini kullanmayın. Dolandırıcılar genellikle sahte kargo bildirimleriyle kişisel verileri ele geçirmeye çalışır, bu nedenle bildirimleri şirketin resmî web sitesi veya müşteri hizmetleri üzerinden kontrol etmek en güvenli yoldur.

Cihazınızı kötü niyetli saldırılara karşı korumak için yazılım ve işletim sisteminizi düzenli olarak güncelleyin. Bu güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatarak bilgisayarınızı, telefonunuzu ve kişisel verilerinizi olası siber tehditlere karşı daha dayanıklı hale getirir.

Tüm cihazlarınıza güvenilir bir sağlayıcıdan anti-malware yazılımı yükleyin. Bu programlar, zararlı yazılımları tespit ederek cihazınızı ve kişisel bilgilerinizi korur; düzenli tarama yapmayı da ihmal etmeyin.

