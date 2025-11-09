Efsane Cuma indirimlerine dikkat! Dolandırıcılar pusuda bekliyor, alışveriş yaparken bu hataları sakın yapmayın Kasım ayı kampanyalarıyla birlikte e-ticarette hareketlilik artarken, sahte indirim tuzakları da çoğaldı. Sahte siteler ve aldatıcı kampanyalarla dolandırıcılık olaylarının artışıyla birlikte tüketicilerin bu dönemde her zamankinden daha fazla dikkatli olması büyük bir önem taşıyor. Peki yıl sonu indirimlerinde tüketiciler doğru indirimleri nasıl bulabilir, dolandırıcılardan nasıl korunabilir? İşte madde madde dikkat edilmesi gereken kritik detaylar...

Kasım ayının başlamasıyla birlikte adeta bir indirim fırtınası ülkeyi sardı. "Efsane Cuma", "Muhteşem Kasım", "Gülümseten Kasım" gibi dikkat çekici kampanya isimleriyle markalar ve online alışveriş platformları, ardı ardına büyük indirim duyuruları paylaşmaya başladı. Ancak bu cazip kampanyaların arkasında gerçekten avantajlı fırsatlar mı var, yoksa tüketiciyi yanıltan sahte indirim tuzakları mı gizli?

Bir diğer kritik konu da dönemde de dolandırıcılar ve fırsat avcılarının bu yoğun alışveriş trafiğini kendi lehlerine çevirmeye çalışması. Peki vatandaşlar, bu indirim rüzgârında nasıl bilinçli alışveriş yapabilir, sahte kampanyalara kanmadan gerçek fırsatları nasıl ayırt edebilir? İşte tüketicilerin "Kasım tuzaklarına" karşı dikkat etmesi gereken kritik detaylar...

Güçlü, kolay tahmin edilemez parolalar kullanın ve her platform için ayrı bir parola belirleyin. Ayrıca tüm çevrim içi hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ya da mümkünse geçiş anahtarlarını (passkey) etkinleştirerek, parolanız ele geçse bile hesaplarınıza izinsiz girişin önüne geçin.

İnternette gördüğünüz her şeye şüpheyle yaklaşın; özellikle "gerçek olamayacak kadar iyi" görünen tekliflere karşı temkinli olun. Satın almadan önce satıcıyı, ürün yorumlarını ve fiyat geçmişini kontrol edin; şüpheli kampanyaları resmi kaynaklardan veya doğrudan satıcıdan teyit edin.