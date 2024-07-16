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Edirne'de yangın, hayvanların barındığı ağıla sıçradı!

Edirne'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını sıçradığı yakındaki ağılının da yanmasına neden oldu. Yangında, 15 dönüm tarım arazisi de zarar gördü.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 19:28 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 19:46
Edirne’de yangın, hayvanların barındığı ağıla sıçradı! 1

Edirne'de anız yangını ağıla sıçradı

Edirne’de yangın, hayvanların barındığı ağıla sıçradı! 2

Biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını sıçradığı yakındaki ağılının da yanmasına neden oldu.

Edirne’de yangın, hayvanların barındığı ağıla sıçradı! 3
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