Düzenli olarak muz yerseniz bakın neler oluyor! İşte o faydası...
Günlük hayatta tükettiğimiz gıdalar, birçok derdimize çare oluyor. Muz da bu besinlerden biri olmasıyla dikkat çekiyor. İçerdiği B vitamini, potasyum ve magnezyum şifa dağıtıyor.
19.03.2019 19:30
- Son Güncelleme: 19.03.2019 19:31
Günlük hayatta tükettiğimiz gıdalar birçok derde deva oluyor. Muz da, içerdiği B vitamini, potasyum ve magnezyum ile şifa veriyor. Erkeklerde libido, bu minerallere bağlı olarak artıyor.
Muz, erkeğin cinsel enerjisini ve gücünü arttırıyor. Barındırdığı 'Bromelain' enzimi de libidoyu yükseltiyor. Muzun yararları şöyle sıralanıyor:
Aşırı mide asidi üretimini dengeleyerek mide ülseri oluşumunu önler ve mevcut ülserin tahriş olmasını engeller.
Göz sağlığını korur. Göz hastalıklarından korunmaya ve gözlerin bozulmasını önlemeye yardımcı olur.
Sindirim sırasında bağırsaklarda üretilen probiyotik (faydalı) bakteriler, vücudun tüketilen gıdalarda bulunan mineral ve vitaminleri emme yeteneğini arttırır. Sindirime yardımcıdır.