Düzce'de bayram arefesinde dehşet! Karısını katleden cani adam oğlunu da kurşuna dizdi
Düzce'de Ramazan Bayramı arefesinde meydana gelen bir facia yürekleri yaktı. Boşanma aşamasındaki eşinin evine gelen cani adam eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından eşini öldüren adam oğlunu da yaraladı.
01.05.2022 23:24 - Son Güncelleme: 01.05.2022 23:47
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Durdu Alkan (55) bayramlaşmak için görüşmeye geldiği evde boşanma aşamasında olduğu karısını ve oğlunu av tüfeğiyle vurdu.
Bolu'da yaşayan Durdu Alkan bayramlaşmak için boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan ve oğlu Müslüm Alkan'ın kaldığı eve geldi.