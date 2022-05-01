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Düzce'de bayram arefesinde dehşet! Karısını katleden cani adam oğlunu da kurşuna dizdi

Düzce'de Ramazan Bayramı arefesinde meydana gelen bir facia yürekleri yaktı. Boşanma aşamasındaki eşinin evine gelen cani adam eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından eşini öldüren adam oğlunu da yaraladı.

01.05.2022 23:24 - Son Güncelleme: 01.05.2022 23:47
Düzce’de bayram arefesinde dehşet! Karısını katleden cani adam oğlunu da kurşuna dizdi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Durdu Alkan (55) bayramlaşmak için görüşmeye geldiği evde boşanma aşamasında olduğu karısını ve oğlunu av tüfeğiyle vurdu.

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Düzce’de bayram arefesinde dehşet! Karısını katleden cani adam oğlunu da kurşuna dizdi

Ayşe Alkan (50) yaşamını yitirirken, Müslüman Alkan ise (25) yaralandı.

Düzce’de bayram arefesinde dehşet! Karısını katleden cani adam oğlunu da kurşuna dizdi

Olay öğleden sonra, Yığılca ilçesi Hacıyeri Köyü'nde meydana geldi.

Düzce’de bayram arefesinde dehşet! Karısını katleden cani adam oğlunu da kurşuna dizdi

Bolu'da yaşayan Durdu Alkan bayramlaşmak için boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan ve oğlu Müslüm Alkan'ın kaldığı eve geldi.

Düzce’de bayram arefesinde dehşet! Karısını katleden cani adam oğlunu da kurşuna dizdi

Çift arasında boşanma meselesi nedeniyle başlayan tartışmaya oğlu Müslüm Alkan da dahil oldu.

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