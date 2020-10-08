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Duyunca çok şaşıracaksınız! Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

Türk milleti, tarihsel dönemler içerisinde dünyanın birçok bölgesine dağılarak devletler kurmuştur. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi ilin hangi Türk boyundan geldiğini biliyor musunuz? İşteTürk boylarının il il dağılımı...

08.10.2020 22:54 - Son Güncelleme:
Duyunca çok şaşıracaksınız! Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte tarihe damgasını vuran Türk devletleri ve Türk boyları...

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Duyunca çok şaşıracaksınız! Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Duyunca çok şaşıracaksınız! Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Duyunca çok şaşıracaksınız! Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Duyunca çok şaşıracaksınız! Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

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