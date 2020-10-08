Haberler Galeri Yaşam Duyunca çok şaşıracaksınız! Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

Duyunca çok şaşıracaksınız! Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İşte il il Türk boyları...

Türk milleti, tarihsel dönemler içerisinde dünyanın birçok bölgesine dağılarak devletler kurmuştur. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi ilin hangi Türk boyundan geldiğini biliyor musunuz? İşteTürk boylarının il il dağılımı...

08.10.2020 22:54 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





