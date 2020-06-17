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Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler duyanları şoke etti!

Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Yıllardır sırrı ve yapımı için birçok iddia ortaya atılan Mısır Piramitleri ile ilgili ortaya çıkan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçek...

17.06.2020 18:32 - Son Güncelleme:
Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler duyanları şoke etti!

Mısır Piramitleri'nin ardında yatan büyük gizem ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Mısır Piramitleri günümüzde halen gizemini korumaktadır. İşte herkesi şaşırtacak ilginç bilgiler.

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Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler duyanları şoke etti!

Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.

Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler duyanları şoke etti!

Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.

Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler duyanları şoke etti!

Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?

Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler duyanları şoke etti!

O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.

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