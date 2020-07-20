Haberler Galeri Yaşam Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti!

Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti!

Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti! 20 yaşındaki genç kadın göz ağrıları ve yaşarmaları nedeniyle hastanenin yolunu tuttu. Buraya kadar her şey normal. Anormal durum ise muayene sonrası ortaya çıktı... Tayvan'da yaşanan olayda genç bir kadının gözünden tam 4 tane arı çıkarıldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren olayın ayrıntıları ve doktorun anlattıkları hayrete düşüren cinsten.

20.07.2020 20:33 - Son Güncelleme:
Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti!

Birazdan görecekleriniz her ne kadar bir korku filmi senaryosundan çıkmış gibi görünse de malesef gerçek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti!

Tayvan'da yaşayan 20 yaşındaki genç kadın şiddetli göz ağrısı ve akıntısı nedeniyle hastaneye gitti. Girdiği muayene sonrası ise tüm dünyanın gündemine oturdu. Çünkü gözünde 4 tane arı vardı ve hepsi canlıydı.

Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti!

İsmi 'He' olarak açıklanan 28 yaşındaki kadın, arılar gözlerine girdiğinde bir mezarlıktaki yabani otları temizliyordu. Fooyin Üniversite Hastanesi'nden Doktor Hong Chi Ting, BBC'ye yaptığı açıklamada, 4 milimetrelik arıları bacaklarından çekerken "şoke olduğunu" söyledi. Hastaneden taburcu edilen söz konusu kadının tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti!

Latince Halictidae ismiyle bilinen "ter arıları", zaman zaman ter içmek için insanlara geliyorlar. Kansas Böcekbilimi Topluluğu'na göre bu arılar, yüksek miktarda protein içeriği nedeniyle gözyaşı da içiyorlar.

Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti!

'HEPSİ CANLIYDI'

He, arılar sol gözüne girdiğinde, Qing Ming mezar temizleme festivali kapsamında akrabalarının mezarlarından yabani otları temizlemekteydi. Muhabirlere yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar gözüne geldiğinde, gözüne girenin toz olduğunu düşündüğünü söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gökyüzünde bir anda belirdi! Çektiği bu fotoğraf kan dondurdu, inanılmaz ama...
Gökyüzünde bir anda belirdi! Çektiği bu fotoğraf kan dondurdu, inanılmaz ama...