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Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti!

Dünyayı hayrete düşüren olay! Göz ağrısı sebebiyle doktora gitti gözünden çıkanlar şoke etti! 20 yaşındaki genç kadın göz ağrıları ve yaşarmaları nedeniyle hastanenin yolunu tuttu. Buraya kadar her şey normal. Anormal durum ise muayene sonrası ortaya çıktı... Tayvan'da yaşanan olayda genç bir kadının gözünden tam 4 tane arı çıkarıldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren olayın ayrıntıları ve doktorun anlattıkları hayrete düşüren cinsten.

20.07.2020 20:33 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





