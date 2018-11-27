Dünyanın konuştuğu Hüseyin Yıldırım oto tamircisiyken ajan oldu

Kendinizi bir sabah uyandığınızda ajan olarak düşünün. Akla bir film senaryosu gelebilir ama Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi tam olarak böyle. Kırşehir'de doğan bir oto tamircisiydi Hüseyin Yıldırım. Ama hayat onu uluslararası bir casusa çevirdi. İşte Hüseyin Yıldırım'ın herkesi şaşkına çeviren hikayesi.

27 Kasım 2018 Salı, 09:16:39 Güncelleme: 09:28:04
Dünyanın konuştuğu Hüseyin Yıldırım oto tamircisiyken ajan oldu

Sıradan bir vatandaş iken, kendinizi ajan olarak bulsanız, ne yapardınız? Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi tam olarak böyle, adeta bir film gibi.

Dünyanın konuştuğu Hüseyin Yıldırım oto tamircisiyken ajan oldu

Mynet'in haberine göre, Hüseyin Yıldırım 1928 yılında Kırşehir'de doğdu. 1960'lı yılların başında ailesiyle beraber Almanya'ya göç etti.

Dünyanın konuştuğu Hüseyin Yıldırım oto tamircisiyken ajan oldu

Bir oto tamircide çalışmaya başlıyor. O dönem Doğu Berlin'de bir Stasi ajanıyla tanışıyor. Casus olmak için onun peşinde koşturuyor, önce kabul etmiyorlar Yıldırım'ı.

Dünyanın konuştuğu Hüseyin Yıldırım oto tamircisiyken ajan oldu

Yıldırım onlarla beraber çalışabilmek için oto tamirciye gelen insanlardan bilgi sızdırabileceğini söylüyor. Sözünü tutmakla kalmıyor, Amerikan askeri istihbaratına, askeri araç tamircisi olarak giriyor.

Dünyanın konuştuğu Hüseyin Yıldırım oto tamircisiyken ajan oldu

ABD'ye nasıl yerleşiyor peki? Karısından boşanıp, ABD'li bir kadınla evlenerek. Yıldırım, yedi yıl boyunca Amerikalılardan sızdırdığı her belgenin fotokopisini çekiyor. Fakat 1989 yılında ABD'de FBI tarafından yakalanıyor.

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