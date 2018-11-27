Dünyanın konuştuğu Hüseyin Yıldırım oto tamircisiyken ajan oldu

Kendinizi bir sabah uyandığınızda ajan olarak düşünün. Akla bir film senaryosu gelebilir ama Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi tam olarak böyle. Kırşehir'de doğan bir oto tamircisiydi Hüseyin Yıldırım. Ama hayat onu uluslararası bir casusa çevirdi. İşte Hüseyin Yıldırım'ın herkesi şaşkına çeviren hikayesi.

27 Kasım 2018 Salı, 09:16:39 Güncelleme: 09:28:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





