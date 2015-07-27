Dünyanın kadın askerleri

27 Temmuz 2015 Pazartesi, 16:47:29 Güncelleme: 11:47:40
Dünyanın kadın askerleri
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Dünyanın kadın askerleri

Norveç'te kadınlar da askerlik yapacak Başbakan ve savunma bakanının kadın olduğu Norveç'te 1997'den sonra doğan kadınlar için askerlik mecburi hale getirildi.

Dünyanın kadın askerleri
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Dünyanın kadın askerleri

Geçen yılın sonunda göreve gelen sağcı Norveç hükümeti, haziran ayında kadınlara kışla yolunu zorunlu hale getirecek yasa tasarısı hazırlamıştı.

Dünyanın kadın askerleri
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Dünyanın kadın askerleri

Norveç parlamentosu Stortinget, bugün gerekli yasal değişiklikleri geçirerek ülkede herkese askerlik görevi getirdi.

Dünyanın kadın askerleri
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Dünyanın kadın askerleri

KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK YAPTIRAN İLK NATO ÜLKESİ

2015 yılından itibaren yürürlüğe girecek uygulama ile 1997 yılında ve daha sonra doğan kadınlar için de askerlik mecburi hale geldi.

Dünyanın kadın askerleri
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Dünyanın kadın askerleri

Böylece başbakanı kadın olan Norveç, kadınların zorunlu askerliğe tabi tutulduğu ilk NATO ülkesi oldu.

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