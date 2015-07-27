Dünyanın kadın askerleri

Norveç'te kadınlar da askerlik yapacak Başbakan ve savunma bakanının kadın olduğu Norveç'te 1997'den sonra doğan kadınlar için askerlik mecburi hale getirildi. Geçen yılın sonunda göreve gelen sağcı Norveç hükümeti, haziran ayında kadınlara kışla yolunu zorunlu hale getirecek yasa tasarısı hazırlamıştı. Norveç parlamentosu Stortinget, bugün gerekli yasal değişiklikleri geçirerek ülkede herkese askerlik görevi getirdi. KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK YAPTIRAN İLK NATO ÜLKESİ 2015 yılından itibaren yürürlüğe girecek uygulama ile 1997 yılında ve daha sonra doğan kadınlar için de askerlik mecburi hale geldi. Böylece başbakanı kadın olan Norveç, kadınların zorunlu askerliğe tabi tutulduğu ilk NATO ülkesi oldu. 'TARİHİ BİR KARAR' Tasarının mecliste kabul edilmesinden sonra açıklama yapan Norveç'in kadın savunma bakanı Ine Eriksen Söreide, 'Bu tarihi bir karar' dedi. Bakan Söreide, askerliğin halk ve devlet ilişkisinde önemli bir prensip olduğunu ve artık askerlik sisteminin modernize edilmeye ihtiyacı bulunduğunu savunarak şunları söyledi: