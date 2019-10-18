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Dünyanın ilk kişisel bilgisayarını paramparça ettiler! İçinden bakın neler çıktı neler

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'da fenomen olan baba oğul bu kez takipçilerinin karşısına 1981 yılında üretilen ilk kişisel bilgisayar ile çıktı. İlk kişisel bilgisayarı paramparça eden baba-oğulun bu videosu çok konuşuldu. Peki ilk bilgisayarın içinde ne var? İçinden neler çıktı? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'da milyonlarca izlenen o görüntüleri...

18.10.2019 12:23 - Son Güncelleme: 18.10.2019 12:29
Dünyanın ilk kişisel bilgisayarını paramparça ettiler! İçinden bakın neler çıktı neler

Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.

Dünyanın ilk kişisel bilgisayarını paramparça ettiler! İçinden bakın neler çıktı neler

IBM tarafından 1981 yılında üretilen ilk kişisel bilgisayarı inceleyen baba oğul, içinde ne olduğunu merak edince, aleti paramparça ettiler.

Dünyanın ilk kişisel bilgisayarını paramparça ettiler! İçinden bakın neler çıktı neler

Günümüz bilgisayarlarına oranla kıyaslanamayacak kadar ilkel olan bu bilgisayar 90'lı yıllardan alışkın olduğumuz yalnızca 1.44 megabyte saklama alanı sunan floppy disket kullanıyor.

Dünyanın ilk kişisel bilgisayarını paramparça ettiler! İçinden bakın neler çıktı neler

İşte dünyanın ilk kişisel bilgisayarının içinden çıkanlar...

Dünyanın ilk kişisel bilgisayarını paramparça ettiler! İçinden bakın neler çıktı neler
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