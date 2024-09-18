Dünyanın en vatansever ülkeleri belli oldu: Türkiye milliyetçilikte zirveye imza attı!

Yeni yayınlanan bir araştırma, dünya genelinde vatandaşlara ülkeleri için savaşmaya ne kadar istekli olduklarını sorarak vatanseverlik konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Washington DC merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi olarak hizmet veren Gallup tarafından ilgi çeken bir çalışmaya imza atıldı.
Araştırma kapsamında son yıllarda dünya genelinde artan milliyetçilik akımları incelenerek en vatansever olan ülkeler ortaya çıktı.
Dünya genelinde yürüttüğü çalışmada bütün ülkelerden binlerce katılımcıya "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusuna verilen evet, hayır ya da çekimser cevapları listeleyen ve buna göre bir vatanseverlik sıralaması oluşturan şirket sonuçları açıkladı.