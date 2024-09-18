Dünyanın en vatansever ülkeleri belli oldu: Türkiye milliyetçilikte zirveye imza attı!

1 Yeni yayınlanan bir araştırma, dünya genelinde vatandaşlara ülkeleri için savaşmaya ne kadar istekli olduklarını sorarak vatanseverlik konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu.

2 Washington DC merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi olarak hizmet veren Gallup tarafından ilgi çeken bir çalışmaya imza atıldı.