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Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri! Hindistan'da ortaya çıkan çift başlı yılan tek ısırıkla öldürüyor

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki bir evin dışında çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engereğine rastlandı. Hindistanlı fotoğrafçı Rakesh Mohalick, Hindistan'ın Dhenkikot ormanında iki başlı bir yılanı görüntülemeyi başardı. Mohalick, iki başlı yılanın iki kafasının da ayrı ayrı yiyecek peşinde koştuğunu açıkladı

14.08.2020 12:33 - Son Güncelleme: 14.08.2020 12:33
Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri! Hindistan'da ortaya çıkan çift başlı yılan tek ısırıkla öldürüyor

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki bir evin dışında çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engereğine rastlandı.

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Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri! Hindistan'da ortaya çıkan çift başlı yılan tek ısırıkla öldürüyor

Ölümcül yılanın yeri tespit edildikten sonra, detaylı araştırma yapmak üzere bir tesise götürüldü.

Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri! Hindistan'da ortaya çıkan çift başlı yılan tek ısırıkla öldürüyor

Dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olmasına rağmen, çift başlı Russell engereğinin vahşi doğada savunmasız olabileceği belirtildi.

Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri! Hindistan'da ortaya çıkan çift başlı yılan tek ısırıkla öldürüyor

ASYA'DAKİ EN TEHLİKELİ YILAN

Uzmanlar, Russell engereğinin Asya'daki en tehlikeli yılanlardan biri ve her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor.

Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri! Hindistan'da ortaya çıkan çift başlı yılan tek ısırıkla öldürüyor

Yılan tarafından ısırılan kişinin ağrıdan kusmaya, baş dönmesine ve böbrek yetmezliğine kadar geniş bir yelpazede semptomlar yaşayabileceği ifade edildi.

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