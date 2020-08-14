Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri! Hindistan'da ortaya çıkan çift başlı yılan tek ısırıkla öldürüyor
Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki bir evin dışında çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engereğine rastlandı. Hindistanlı fotoğrafçı Rakesh Mohalick, Hindistan'ın Dhenkikot ormanında iki başlı bir yılanı görüntülemeyi başardı. Mohalick, iki başlı yılanın iki kafasının da ayrı ayrı yiyecek peşinde koştuğunu açıkladı
14.08.2020 12:33
- Son Güncelleme: 14.08.2020 12:33
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