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Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den 4 il var!

Dünyanın en sağlıklı şehirleri Numbeo tarafından açıklandı. Yeşil alanlar, spor tesislerinin kalitesi, hava ve su kirliliği, ortalama ömür beklentisi, obezite oranı, iş-özel hayat dengesi gibi kriterlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan listede Türkiye'den 4 il var! İşte Ocak - Eylül dönemini kapsayan dünyanın en sağlıklı şehirleri listesi ve Türkiye'den herkesi şaşırtacak 4 il...

20.09.2019 10:37 - Son Güncelleme: 20.09.2019 10:37
Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den 4 il de var!

1- Cuenca, Ekvador

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den 4 il de var!

2- Taipei, Tayvan

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den 4 il de var!

3- Chiang Mai, Tayland

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den 4 il de var!

4- Glasgow, Birleşik Krallık

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den 4 il de var!

5- Seul, Güney Kore

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