Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den 4 il var!

Dünyanın en sağlıklı şehirleri Numbeo tarafından açıklandı. Yeşil alanlar, spor tesislerinin kalitesi, hava ve su kirliliği, ortalama ömür beklentisi, obezite oranı, iş-özel hayat dengesi gibi kriterlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan listede Türkiye'den 4 il var! İşte Ocak - Eylül dönemini kapsayan dünyanın en sağlıklı şehirleri listesi ve Türkiye'den herkesi şaşırtacak 4 il...

20.09.2019 10:37 - Son Güncelleme: 20.09.2019 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





