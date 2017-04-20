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Dünyanın en sağlıklı 50 besini

20.04.2017 04:11 - Son Güncelleme: 09.07.2020 17:28
Dünyanın en sağlıklı 50 besini

TİME Dergisi tüm zamanların en sağlıklı 50 besin maddesini sıraladı. Tufts Tıp Merkezi'nden Diyetisyen Alicia Romano'nun yardımı ile hazırlanan liste birçok gıda maddesini içeriyor...

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Dünyanın en sağlıklı 50 besini

Harissa Sosu
Fas mutfağına ait acı bir baharattır. Harissa'nın kullanımı için çeşitli tarifler vardır fakat genellikle biber, sarımsak, zeytin yağı ve baharatla kullanılır.
Kalori: 15, Yağ: 1 gr, Kolesterol: 0 mg, Sodyum: 36 mg, Karbonhidrat: 2 gr, Lif: 1gr, Şeker: 0 gr, Protein: 1 gr.

Dünyanın en sağlıklı 50 besini

Keçi peyniri
Keçi peynirinde diğer peynir türlerine göre daha az yağ bulunur. Bu da keçi peynirini daha sağlıklı yapıyor. Bazı araştırmalara göre, inek sütüne kıyasla keçi sütü demir emilimini artırıyor.
Kalori: 103, Yağ: 8.5 gr, Kolesterol: 22 mg, Sodyum: 118 mg, Karbonhidrat: 0.03 gr, Lif: 0g, Şeker: 0.03 g, Protein: 6 gr.

Dünyanın en sağlıklı 50 besini

Patlamış mısır
Patlamış mısır çoğu zaman bir çerez gibi tüketiliyor. Ancak bilinin aksine patlamış mısır, çok lifli bir besin maddesi.
Kalori: 31 Yağ: 0.4 g, Kolesterol: 0 mg, Sodyum: 1 mg, Karbohidratlar: 6 g, Lif: 1 g, Şeker: 0.07 g, Protein: 1 gr.

Dünyanın en sağlıklı 50 besini

Hindistan cevizi
Hindistan cevizi en sağlıklı besin maddelerinden bir diğeri. Taşıdığı yüksek potasyum değeriyle kas gelişimine, hücrelerin ve dokuların düzgün çalışmasına büyük fayda sağlar. Magnezyum ve fosfor açısından oldukça zengindir. Bunun dışında sağlık açısından birçok faydası olan bileşenler içermektedir.
Kalori: 283, Yağ: 27 g, Kolesterol: 0 mg, Sodyum: 16 mg, Karbonhidrat: 12 gr, Lif: 7g, Şeker: 5g, Protein: 2.7 g.

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