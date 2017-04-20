Dünyanın en sağlıklı 50 besini
Keçi peyniri
Keçi peynirinde diğer peynir türlerine göre daha az yağ bulunur. Bu da keçi peynirini daha sağlıklı yapıyor. Bazı araştırmalara göre, inek sütüne kıyasla keçi sütü demir emilimini artırıyor.
Kalori: 103, Yağ: 8.5 gr, Kolesterol: 22 mg, Sodyum: 118 mg, Karbonhidrat: 0.03 gr, Lif: 0g, Şeker: 0.03 g, Protein: 6 gr.
Hindistan cevizi
Hindistan cevizi en sağlıklı besin maddelerinden bir diğeri. Taşıdığı yüksek potasyum değeriyle kas gelişimine, hücrelerin ve dokuların düzgün çalışmasına büyük fayda sağlar. Magnezyum ve fosfor açısından oldukça zengindir. Bunun dışında sağlık açısından birçok faydası olan bileşenler içermektedir.
Kalori: 283, Yağ: 27 g, Kolesterol: 0 mg, Sodyum: 16 mg, Karbonhidrat: 12 gr, Lif: 7g, Şeker: 5g, Protein: 2.7 g.