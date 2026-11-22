Kıyısında 1 saat durmak bile ölümcüldü! Dünyanın en radyoaktif gölü nasıl mühürlendi?
Sovyet nükleer silah programının ana üretim merkezi Mayak Tesisi'nden boşaltılan atıklarla "dünyanın en radyoaktif gölü" unvanını alan Karaçay Gölü, kıyısında saatte 5,6 Sievert gibi ölümcül bir radyasyon seviyesine ulaştı. 1968'de rüzgarla taşınan zehirli tozlarla 500 bin kişiyi etkileyen göl, on yıllar süren çalışmaların ardından 2015 yılında 10 bin beton blok, kaya ve toprakla tamamen gömülerek kalıcı bir atık depolama alanına dönüştürüldü.
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