1945 yılında Sovyet nükleer silah programının ana üretim merkezi olarak kurulan Mayak Tesisi'nden kaynaklanan radyoaktif atıklar, 1951 yılında Techa Nehri yerine Karaçay Gölü'ne boşaltılmaya başlandı ve 1957 Kıştim felaketinin ardından göl kalıcı bir atık depolama alanına dönüştürüldü. Kıyısında saatte 5,6 Sievert gibi ölümcül radyasyon seviyelerinin ölçüldüğü ve 1968 kuraklığında rüzgarla yayılan radyoaktif tozların yaklaşık 500 bin kişiyi etkilediği Karaçay Gölü, Guinness Dünya Rekorları'nda "dünyanın en radyoaktif gölü" olarak kayıtlara geçti. On yıllar süren izolasyon çalışmalarının ardından Kasım ve Aralık 2015'te beton bloklar, kaya ve toprakla tamamen kapatılan alan, günümüzde kalıcı bir yüzey atık depolama sahası olarak izlenmeye devam ediyor.