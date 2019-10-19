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Dünyanın en muhteşem buluşu! Bu zamana kadar kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Üzerinden binlerce yıl geçse de kimsenin aklına gelmeyen buluşlar tüm insanlığı şaşırtıyor. Çılgın buluşlar ardı ardını izliyor. Son buluş Almanya'dan geldi. Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

19.10.2019 14:35 - Son Güncelleme: 19.10.2019 14:40
Dünyanın en muhteşem buluşu! Bu zamana kadar kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Dünyanın en muhteşem buluşu! Bu zamana kadar kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Dünyanın en muhteşem buluşu! Bu zamana kadar kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Dünyanın en muhteşem buluşu! Bu zamana kadar kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Bu şekilde...

Dünyanın en muhteşem buluşu! Bu zamana kadar kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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