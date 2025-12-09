Haberler

Dünyanın en kötü trafiğe sahip şehirleri listelendi! İstanbul şoke edecek Inrix'in 2025 Küresel Trafik Endeksi raporu, dünyanın en sıkışık kentini belirledi ve sonuç herkesi şoke etti. Çünkü bu şehir, Chicago ve New York gibi devleri bile sollarken, sürücülerin hayatından her yıl tam 118 saat çaldığı tespit edildi.

Küresel ulaşım verileri devi Inrix'in 2025 yılına ait Küresel Trafik Endeksi raporu yayımlandı ve Türkiye'nin megakenti İstanbul, ne yazık ki üst üste ikinci kez dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehri unvanını kimseye kaptırmadı.

İŞTE EN KÖTÜ TRAFİĞE SAHİP İLLER LİSTESİ (2025) Sıra Şehir Kayıp Saat (Yıllık) 2024'e Göre Değişim Son Mil Hızı (mph) Ülke/Kıta 1 İstanbul 118 12% 13 Türkiye/Asya 2 Mexico City 108 11% 11 Meksika/Amerika 3 Chicago IL 112 10% 9 ABD/Amerika 4 New York City NY 102 0% 11 ABD/Amerika 5 Philadelphia PA 101 31% 10 ABD/Amerika 6 Cape Town 96 2% 11 Güney Afrika/Afrika 7 London 91 -10% 11 Birleşik Krallık/Avrupa 8 Paris 90 -7% 11 Fransa/Avrupa 9 Jakarta 83 -7% 11 Endonezya/Asya 10 Los Angeles CA 87 -1% 17 ABD/Amerika 11 Dublin 95 17% 11 İrlanda/Avrupa 12 Boston MA 83 5% 10 ABD/Amerika 13 Bangkok 76 3% 12 Tayland/Asya 14 Brisbane 81 -4% 18 Avustralya/Okyanusya 15 Miami FL 75 1% 14 ABD/Amerika 16 Atlanta GA 75 15% 14 ABD/Amerika 17 Rome 76 7% 13 İtalya/Avrupa 18 Houston TX 70 6% 14 ABD/Amerika 19 Washington DC 70 13% 11 ABD/Amerika 20 Ankara 71 18% 17 Türkiye/Asya 21 İzmir 72 53% 16 Türkiye/Asya 22 Seattle WA 68 8% 14 ABD/Amerika 23 Melbourne 66 2% 13 Avustralya/Okyanusya 24 Milan 67 5% 14 İtalya/Avrupa 25 Brussels 71 -4% 10 Belçika/Avrupa

Sıra Şehir Kayıp Saat (Yıllık) 2024'e Göre Değişim Son Mil Hızı (mph) Ülke/Kıta 26 San Juan 68 17% 18 ABD/Amerika 27 Auckland 68 8% 16 Yeni Zelanda/Okyanusya 28 Montreal QC 63 9% 11 Kanada/Amerika 29 Johannesburg 59 7% 12 Güney Afrika/Afrika 30 Nashville TN 65 3% 19 ABD/Amerika 31 Baltimore MD 63 31% 12 ABD/Amerika 32 Cologne 67 20% 16 Almanya/Avrupa 33 Guadalajara 65 18% 16 Meksika/Amerika 34 Toronto ON 59 -3% 10 Kanada/Amerika 35 Warsaw 64 -9% 15 Polonya/Avrupa 36 Berlin 60 3% 13 Almanya/Avrupa 37 Bursa 64 33% 16 Türkiye/Asya 38 Rotterdam 60 -5% 15 Hollanda/Avrupa 39 Zurich 63 9% 16 İsviçre/Avrupa 40 Dusseldorf 63 5% 15 Almanya/Avrupa 41 Amsterdam 57 4% 19 Hollanda/Avrupa 42 Bristol 64 -2% 13 Birleşik Krallık/Avrupa 43 Budapest 58 5% 13 Macaristan/Avrupa 44 Manchester 62 2% 13 Birleşik Krallık/Avrupa 45 Munchen 57 4% 11 Almanya/Avrupa 46 Ljubljana 64 -4% 18 Slovenya/Avrupa 47 Utrecht 60 -5% 18 Hollanda/Avrupa 48 Prague 57 -11% 17 Çekya/Avrupa 49 Stuttgart 60 3% 16 Almanya/Avrupa 50 Leeds 59 -2% 16 Birleşik Krallık/Avrupa