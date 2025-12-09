takvim-logo

Dünyanın en kötü trafiğe sahip şehirleri listelendi! İstanbul şoke edecek

Inrix'in 2025 Küresel Trafik Endeksi raporu, dünyanın en sıkışık kentini belirledi ve sonuç herkesi şoke etti. Çünkü bu şehir, Chicago ve New York gibi devleri bile sollarken, sürücülerin hayatından her yıl tam 118 saat çaldığı tespit edildi.

Küresel ulaşım verileri devi Inrix'in 2025 yılına ait Küresel Trafik Endeksi raporu yayımlandı ve Türkiye'nin megakenti İstanbul, ne yazık ki üst üste ikinci kez dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehri unvanını kimseye kaptırmadı.

🛑 İSTANBUL LİSTEDE ZİRVEDE! HER SÜRÜCÜ YILDA 118 SAATİNİ TRAFİKTE KAYBEDİYOR

Rapor, trafik sıkışıklığının bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında arttığını gösterirken, ortalama bir İstanbullu sürücünün her yıl beş tam gününe denk gelen 118 saatini yolda kaybettiği ortaya çıktı.

İŞTE EN KÖTÜ TRAFİĞE SAHİP İLLER LİSTESİ (2025)

Sıra Şehir Kayıp Saat (Yıllık) 2024'e Göre Değişim Son Mil Hızı (mph) Ülke/Kıta
1 İstanbul 118 12% 13 Türkiye/Asya
2 Mexico City 108 11% 11 Meksika/Amerika
3 Chicago IL 112 10% 9 ABD/Amerika
4 New York City NY 102 0% 11 ABD/Amerika
5 Philadelphia PA 101 31% 10 ABD/Amerika
6 Cape Town 96 2% 11 Güney Afrika/Afrika
7 London 91 -10% 11 Birleşik Krallık/Avrupa
8 Paris 90 -7% 11 Fransa/Avrupa
9 Jakarta 83 -7% 11 Endonezya/Asya
10 Los Angeles CA 87 -1% 17 ABD/Amerika
11 Dublin 95 17% 11 İrlanda/Avrupa
12 Boston MA 83 5% 10 ABD/Amerika
13 Bangkok 76 3% 12 Tayland/Asya
14 Brisbane 81 -4% 18 Avustralya/Okyanusya
15 Miami FL 75 1% 14 ABD/Amerika
16 Atlanta GA 75 15% 14 ABD/Amerika
17 Rome 76 7% 13 İtalya/Avrupa
18 Houston TX 70 6% 14 ABD/Amerika
19 Washington DC 70 13% 11 ABD/Amerika
20 Ankara 71 18% 17 Türkiye/Asya
21 İzmir 72 53% 16 Türkiye/Asya
22 Seattle WA 68 8% 14 ABD/Amerika
23 Melbourne 66 2% 13 Avustralya/Okyanusya
24 Milan 67 5% 14 İtalya/Avrupa
25 Brussels 71 -4% 10 Belçika/Avrupa
26 San Juan 68 17% 18 ABD/Amerika
27 Auckland 68 8% 16 Yeni Zelanda/Okyanusya
28 Montreal QC 63 9% 11 Kanada/Amerika
29 Johannesburg 59 7% 12 Güney Afrika/Afrika
30 Nashville TN 65 3% 19 ABD/Amerika
31 Baltimore MD 63 31% 12 ABD/Amerika
32 Cologne 67 20% 16 Almanya/Avrupa
33 Guadalajara 65 18% 16 Meksika/Amerika
34 Toronto ON 59 -3% 10 Kanada/Amerika
35 Warsaw 64 -9% 15 Polonya/Avrupa
36 Berlin 60 3% 13 Almanya/Avrupa
37 Bursa 64 33% 16 Türkiye/Asya
38 Rotterdam 60 -5% 15 Hollanda/Avrupa
39 Zurich 63 9% 16 İsviçre/Avrupa
40 Dusseldorf 63 5% 15 Almanya/Avrupa
41 Amsterdam 57 4% 19 Hollanda/Avrupa
42 Bristol 64 -2% 13 Birleşik Krallık/Avrupa
43 Budapest 58 5% 13 Macaristan/Avrupa
44 Manchester 62 2% 13 Birleşik Krallık/Avrupa
45 Munchen 57 4% 11 Almanya/Avrupa
46 Ljubljana 64 -4% 18 Slovenya/Avrupa
47 Utrecht 60 -5% 18 Hollanda/Avrupa
48 Prague 57 -11% 17 Çekya/Avrupa
49 Stuttgart 60 3% 16 Almanya/Avrupa
50 Leeds 59 -2% 16 Birleşik Krallık/Avrupa
🗺️ İSTANBUL'UN COĞRAFİ YAPISI VE HIZLI KENTLEŞME KISKAÇTA

Inrix Ulaştırma Analisti Bob Pishue, Zag Daily'ye yaptığı açıklamada, İstanbul'un bu trajik rekorunun altında yatan temel nedenleri açıkça ortaya koyuyor:

  1. Hızlı Kentleşme ve Dev Nüfus: 16 milyonu aşan nüfus, zaten sınırlı olan yol kapasitesini zorlayan en büyük etken.

  2. Kıtaları Birleştiren Coğrafya: İstanbul'un iki kıtayı birbirine bağlayan ve denizlerle çevrili benzersiz coğrafi yapısı, trafik akışının doğal olarak belirli kritik noktalarda yoğunlaşmasına neden oluyor. Boğaz köprüleri ve ana arterler, bu coğrafi yapının yarattığı kaçınılmaz "darboğazlar" olarak öne çıkıyor.

Pishue, sadece trafik ışığı optimizasyonu ya da akıllı park sistemleri gibi kısa vadeli ve geçici çözümlerin yetersiz kalacağını, asıl çözümün yol kapasitesini artırmak ve bu kritik darboğazları kalıcı olarak gidermek gibi uzun vadeli, büyük altyapı yatırımlarından geçtiğini vurguluyor.

⚠️ SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI VE DENETİM EKSİKLİĞİ SORUNU BÜYÜTÜYOR

  • Çift sıra park etme 🅿️

  • Kırmızı ışık ihlali 🛑

  • Ters yön kullanımı ↩️

Fotoğraflar: Inrix, AA

