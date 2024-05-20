Dünyanın en iyi 100 filmi açıklandı! Liste yenilendi: IMDB'si 9.3, 9.2, 9.0 olanlar...

IMDb'nin güncellenmiş verilerine göre, en iyi 100 film listesi belirlendi. Bu liste, sinema tarihinde iz bırakan, klasikleşmiş ve izlenmesi gereken başyapıtları bir araya getiriyor. İşte Mayıs 2024 itibarıyla IMDb puanına göre zirvede yer alan, izlenmesi gereken o enfes 100 film...
IMDB verilerine göre, tüm zamanların en iyi filmi olarak 1994 yapımı "Esaretin Bedeli" çıkıyor. Bu film, 10 üzerinden 9.3 puan alarak listenin zirvesinde yer alıyor.
Listede ikinci sırada efsanevi "Baba" film serisinin ilk filmi olan "The Godfather" bulunuyor.