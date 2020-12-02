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Dünyanın en ilkel kabilesini görenler gözlerine inanamıyor! Şoke olacaksınız çiğ et yiyip kan içiyorlar...

Dünyanın en ilkel kabilesini görenler gözlerine inanmıyor. Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kabilelerden biri de Raute. Raute Kabilesi dünyanın en ilkel kabilelerinden biri olarak biliniyor. Kabile üyeleri yakaladıkları maymun etini yerken, kabile üyesi bir kişi öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar. İşte dünyanın en ilginç kabilesi...

02.12.2020 02:31 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





