Dünyanın en ilginç kahinleri Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor

Baba Vanga ve Nostradamus gibi kahinleri ve kehanetleri daha önce defalarca duydunuz. Fakat dünya üzerinde onlardan daha ilginç kahinler ve kehanetleri var. Onlardan ikisi Aziz Malaki ve Shipton Ana. Aziz Malaki'nin 112.kehaneti direkt Türkiye'yi hedef alırken, Shipton Ana'nın kehanetleri daha evrensel ve her ikiside bir o kadar korkunç. İşte Aziz Malaki ve Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri.

27 Aralık 2018 Perşembe, 10:28:08 Güncelleme: 11:22:03
Dünyanın en ilginç kahinleri Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor

Daha önce Baba Vanga ve Nostradamus gibi kahinlerin kehanetlerini duydunuz. Ama Malaki'nin kehanetlerini duymamış olabilirsiniz. 1094-1148 yılları arasında yaşayan ve asıl adı Ua Morgair olan İrlanda'lı rahip ve Aziz Malachy, Latince kısa cümleler olarak yazdığı kehanetlerinde 1143 yılından sonra gelecek son 111 adet Papa'yı tarif etti.

Dünyanın en ilginç kahinleri Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor

Aziz Malaki'nin şu an Papa olan Franciscus'a kadar seçilen tüm Papa'lar için öngördüğü kehanetleri tutmuştur. Aziz Malachy, 112. sıradaki son kehanetinde bir kaç cümle ile üzeri örtülü olarak İnsanlığın başına gelecek korkunç bir olayı bildirmektedir.

Dünyanın en ilginç kahinleri Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor

Fakat Aziz Malaki'nin bizim için en önemli kehaneti 112.kehaneti.

Dünyanın en ilginç kahinleri Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor

Aziz Malachy'nin 112'nci Kehaneti

Aziz Malachy, 112. ve son kehanetinde şu cümleleri kullanmıştır. "Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmü esnasında başta koyunlarını sayısız sıkıntıların ortasında otlatacak olan Romalı Peter bulunacak. Ve bunlar sona erdikten sonra yedi tepeli şehir yok edilecek ve korkunç hakim insanlarını yargılayacak. Son."

Dünyanın en ilginç kahinleri Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor

DÜNYADA SADECE 7 TEPELİ İKİ ŞEHİR VAR

Kehanete göre, göreve gelecek son Papa olan Romalı Peter ile birlikte Katolik Kilisesi yıkılacak.

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