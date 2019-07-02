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Dünyanın en ilginç kahini Nostradamus'tan korkutan kehanetler! Gelecekte Türkiye...

Dünyanın hem en ünlü hem de en ilginç kahini olan Nostradamus, 2 Temmuz 1566 yılında hayatını kaybetti. Geriye ise tüm dünyanın hala merakla okuduğu pek çok kehaneti bıraktı. Bu kehanetlerin içerisinde neler yok ki! 11 Eylül saldırısı, Fransız Devrimi ve nicesi. Nostradamus'un kehanetlerinden Türkiye de nasibini aldı. İşte Nostradamus'un kehanetleri.

02.07.2019 12:49 - Son Güncelleme: 02.07.2019 13:37
Dünyanın en ilginç kahini Nostradamus'tan korkutan kehanetler! Gelecekte Türkiye...

2 Temmuz 1566'da hayatını kaybetti. Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.

Dünyanın en ilginç kahini Nostradamus'tan korkutan kehanetler! Gelecekte Türkiye...

Ölümünün yıl dönümünde Nostradamus'un kehanetlerini sizler için derledik.

1) 2. Henry'nin at üzerinde dövüşürken bir kaza sonucu ölmesi

"Genç aslan yaşlı olana üstün gelecek

Hem de savaş alanındaki tek bir çarpışmada

Altın bir kafesin içinden gözlerini çıkartacak

İki yara bir olacak ve o zalimce bir ölümü tadacak." (1:35)

Dünyanın en ilginç kahini Nostradamus'tan korkutan kehanetler! Gelecekte Türkiye...

Henry, Nostradamus'un uyarılarına aldırış etmeden Comtede Montgomery ile birlikte bir at üzerinde dövüş turnuvasına katılır. İki taraf da üzerinde aslan işlemeleri olan kalkanlar kullanmaktadırlar. Montgomery, Henry'den 6 yaş daha küçüktür.

Dövüşün sonlarına doğru, Montgomery mızrağını indirmekte geç kalır. Darbe sonunda kırılan mızrağın iki parçası, Henry'nin altın kaplama miğfer vizöründen içeri girerek başına saplanır. Bunlardan biri gözüne, diğeri de şakağına saplanmış, ikisi de beyine batmıştır. 10 gün boyunca acı çeken Henry öldüğü zaman, Nostradamus'un "zalimce ölüm" kehaneti de gerçekleşmiştir.

Dünyanın en ilginç kahini Nostradamus'tan korkutan kehanetler! Gelecekte Türkiye...

2) Büyük Londra Yangını

"Londra'dan, adaletli olanların kanı istenecek

66 yılında yandığında" (2:51)

2 Eylül 1666'da başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Her ne kadar adaletli olanların kanı istense de, bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür. Bazı yorumcular, "adaletli olanların kanı" tabirinin bir çeviri hatası olduğunu söylemiş, bunu "adalet için kan istemek" ve "Kara Ölüm'ün artık hak ettiğini bulması" olarak yorumlamışlardır. Londra Yangını'nda bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.

Dünyanın en ilginç kahini Nostradamus'tan korkutan kehanetler! Gelecekte Türkiye...

3) Fransız Devrimi

Nostradamus'un Fransız Devrimi ile ilgili birçok dörtlüğü bulunsa da, aşağıdakiler en belirgin öngörüleri içerenleridir:

"Köleleştirilmiş insanlar şarkı söylecek, taleplerde bulunacak

Prensler ve lordlar zindanlara hapsolacak

Kafasız aptallar tarafından da bunlar

İleride ilahi kelam olarak anılacak" (1:14)

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