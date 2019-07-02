Dünyanın en ilginç kahini Nostradamus'tan korkutan kehanetler! Gelecekte Türkiye...

2) Büyük Londra Yangını

"Londra'dan, adaletli olanların kanı istenecek

66 yılında yandığında" (2:51)

2 Eylül 1666'da başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Her ne kadar adaletli olanların kanı istense de, bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür. Bazı yorumcular, "adaletli olanların kanı" tabirinin bir çeviri hatası olduğunu söylemiş, bunu "adalet için kan istemek" ve "Kara Ölüm'ün artık hak ettiğini bulması" olarak yorumlamışlardır. Londra Yangını'nda bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.