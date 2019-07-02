Dünyanın en ilginç kahini Nostradamus'tan korkutan kehanetler! Gelecekte Türkiye...
Dünyanın hem en ünlü hem de en ilginç kahini olan Nostradamus, 2 Temmuz 1566 yılında hayatını kaybetti. Geriye ise tüm dünyanın hala merakla okuduğu pek çok kehaneti bıraktı. Bu kehanetlerin içerisinde neler yok ki! 11 Eylül saldırısı, Fransız Devrimi ve nicesi. Nostradamus'un kehanetlerinden Türkiye de nasibini aldı. İşte Nostradamus'un kehanetleri.
Ölümünün yıl dönümünde Nostradamus'un kehanetlerini sizler için derledik.
1) 2. Henry'nin at üzerinde dövüşürken bir kaza sonucu ölmesi
"Genç aslan yaşlı olana üstün gelecek
Hem de savaş alanındaki tek bir çarpışmada
Altın bir kafesin içinden gözlerini çıkartacak
İki yara bir olacak ve o zalimce bir ölümü tadacak." (1:35)
Henry, Nostradamus'un uyarılarına aldırış etmeden Comtede Montgomery ile birlikte bir at üzerinde dövüş turnuvasına katılır. İki taraf da üzerinde aslan işlemeleri olan kalkanlar kullanmaktadırlar. Montgomery, Henry'den 6 yaş daha küçüktür.
Dövüşün sonlarına doğru, Montgomery mızrağını indirmekte geç kalır. Darbe sonunda kırılan mızrağın iki parçası, Henry'nin altın kaplama miğfer vizöründen içeri girerek başına saplanır. Bunlardan biri gözüne, diğeri de şakağına saplanmış, ikisi de beyine batmıştır. 10 gün boyunca acı çeken Henry öldüğü zaman, Nostradamus'un "zalimce ölüm" kehaneti de gerçekleşmiştir.
2) Büyük Londra Yangını
"Londra'dan, adaletli olanların kanı istenecek
66 yılında yandığında" (2:51)
2 Eylül 1666'da başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Her ne kadar adaletli olanların kanı istense de, bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür. Bazı yorumcular, "adaletli olanların kanı" tabirinin bir çeviri hatası olduğunu söylemiş, bunu "adalet için kan istemek" ve "Kara Ölüm'ün artık hak ettiğini bulması" olarak yorumlamışlardır. Londra Yangını'nda bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.
3) Fransız Devrimi
Nostradamus'un Fransız Devrimi ile ilgili birçok dörtlüğü bulunsa da, aşağıdakiler en belirgin öngörüleri içerenleridir:
"Köleleştirilmiş insanlar şarkı söylecek, taleplerde bulunacak
Prensler ve lordlar zindanlara hapsolacak
Kafasız aptallar tarafından da bunlar
İleride ilahi kelam olarak anılacak" (1:14)