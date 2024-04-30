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Dünyanın en güzel şehirleri tek tek açıklandı! Türkiye'den 3 şehir rakiplerini ezdi geçti

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma sonucunda dünyanın en güzel 100 şehri belirlendi. Bu listede Türkiye üç farklı şehriyle yer alarak dikkat çekti. Euromonitor'un belirlediği bu liste Türkiye'nin çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

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Giriş Tarihi 30 Nisan 2024, 16:58 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 09:28
Dünyanın en güzel şehirleri tek tek açıklandı! Türkiye’den 3 şehir rakiplerini ezdi geçti 1

Türkiye'nin kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan şehirleri Euromonitor'un araştırması kapsamında önemli bir yer edindi. Listede Türkiye'yi temsil eden şehirler arasında üç şehir bulunuyor. Türkiye'nin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik cazibe merkezleri, dünya çapında tanınan ve takdir edilen destinasyonlar arasında yer almayı başarıyor.

Dünyanın en güzel şehirleri tek tek açıklandı! Türkiye’den 3 şehir rakiplerini ezdi geçti 2

İşte dünyanın en güzel şehirleri...

Dünyanın en güzel şehirleri tek tek açıklandı! Türkiye’den 3 şehir rakiplerini ezdi geçti 3

Paris
Dubai
Madrid

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