Dünyanın en güzel şehirleri tek tek açıklandı! Türkiye'den 3 şehir rakiplerini ezdi geçti

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma sonucunda dünyanın en güzel 100 şehri belirlendi. Bu listede Türkiye üç farklı şehriyle yer alarak dikkat çekti. Euromonitor'un belirlediği bu liste Türkiye'nin çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.