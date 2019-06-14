Dünyanın en güçlü ordusu hangisi liste açıklandı! İşte Türkiye'nin yeni sıralaması

Global Firepower sitesi,55 ayrı kategoride yaptığı değerlendirme sonucunda dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Türkiye bu listede, pek çok ülkeyi bırakarak tüm dünyaya askeri gücünü kabul ettirdi. İşte 2019'un en güçlü orduları ve Türkiye'nin listedeki yeri.

100- Bahreyn

99- Mali

98- Botsvana