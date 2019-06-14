Dünyanın en güçlü ordusu hangisi liste açıklandı! İşte Türkiye'nin yeni sıralaması
Dünyanın en güçlü orduları her zaman merak edilmiştir. Bu bağlamda çeşitli açıklamalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle ülkemizin Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin yeri oldukça merak edilmektedir. Türkiye, savunma sanayiinde yaptığı hamlelerle askeri teknolojisini üst seviyelere çıkardı. Bölgesinde söz sahibi ülkelerin başında gelen Türkiye'nin askeri gücü birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte Türkiye'nin dünyanın en güçlü orduları sıralamasındaki yeni yeri...
14.06.2019 13:21
- Son Güncelleme: 14.06.2019 13:22
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