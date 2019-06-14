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Dünyanın en güçlü ordusu hangisi liste açıklandı! İşte Türkiye'nin yeni sıralaması

Dünyanın en güçlü orduları her zaman merak edilmiştir. Bu bağlamda çeşitli açıklamalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle ülkemizin Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin yeri oldukça merak edilmektedir. Türkiye, savunma sanayiinde yaptığı hamlelerle askeri teknolojisini üst seviyelere çıkardı. Bölgesinde söz sahibi ülkelerin başında gelen Türkiye'nin askeri gücü birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte Türkiye'nin dünyanın en güçlü orduları sıralamasındaki yeni yeri...

14.06.2019 13:21 - Son Güncelleme: 14.06.2019 13:22
Dünyanın en güçlü ordusu hangisi liste açıklandı! İşte Türkiye'nin yeni sıralaması

Global Firepower sitesi,55 ayrı kategoride yaptığı değerlendirme sonucunda dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Türkiye bu listede, pek çok ülkeyi bırakarak tüm dünyaya askeri gücünü kabul ettirdi. İşte 2019'un en güçlü orduları ve Türkiye'nin listedeki yeri.

100- Bahreyn

99- Mali

98- Botsvana

Dünyanın en güçlü ordusu hangisi liste açıklandı! İşte Türkiye'nin yeni sıralaması

97- Çad

96- Ermenistan

95- Tanzanya

Dünyanın en güçlü ordusu hangisi liste açıklandı! İşte Türkiye'nin yeni sıralaması

94- Arnavutluk

93- Uganda

92- Tacikistan

Dünyanın en güçlü ordusu hangisi liste açıklandı! İşte Türkiye'nin yeni sıralaması

91- -Moğolistan

90- Sri Lanka

89- Kırgızistan

Dünyanın en güçlü ordusu hangisi liste açıklandı! İşte Türkiye'nin yeni sıralaması

88- Kenya

87- Yeni Zelanda

86- Slovenya

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