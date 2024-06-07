Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri netleşti! Türkiye 1.069 puanla 5 ülkeye fark attı

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2024 yılının başında, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Firepower adlı araştırma kurumu, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini sıralayan güncel raporunu yayınladı. 145 ülkeyi kapsayan bu araştırma, çeşitli hava araçları ve operasyonel kapasiteler gibi birçok farklı faktörü değerlendirerek kapsamlı bir liste oluşturdu. Bu listede, avcı uçakları, eğitmen uçakları, nakliye uçakları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi birçok unsur dikkate alınıyor.