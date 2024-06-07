Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri netleşti! Türkiye 1.069 puanla 5 ülkeye fark attı

ABD merkezli Global Firepower sitesi, her yıl dünya genelindeki orduların hava kuvvetlerini analiz ediyor. Merakla beklenen "hava kuvvetleri sıralaması" raporunu 2024 yılı için yayınladı. Bu yılın raporuna göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri stratejik yeteneklerini artırma ve yoğun modernizasyon çalışmaları sayesinde önemli bir ilerleme kaydetti ve iki sıra birden yükselerek dikkatleri üzerine çekti.
2024 yılının başında, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Firepower adlı araştırma kurumu, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini sıralayan güncel raporunu yayınladı. 145 ülkeyi kapsayan bu araştırma, çeşitli hava araçları ve operasyonel kapasiteler gibi birçok farklı faktörü değerlendirerek kapsamlı bir liste oluşturdu. Bu listede, avcı uçakları, eğitmen uçakları, nakliye uçakları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi birçok unsur dikkate alınıyor.
100 TANZANYA - 39 puan
99 SENEGAL - 39 puan