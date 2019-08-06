Dünyanın en çirkin gelini olarak tarihe geçmişti! Şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor
Gerçek aşkın gücüne inanır mısınız? Birazdan göreceğiniz hikaye belki de aşka olan inancınızı güçlendirebilir. Bu gördüğünüz gelin-damat karesi sosyal medyanın klasiklerinden biri. Ancak işler artık böyle değil. 'Dünyanın en çirkin gelini' olarak adlandırılan kadın hakkında binlerce yorum yapıldı. Pek çoğu oldukça kırıcı yorumlardı. Hatta kimileri eşinin onu terk edeceğini iddia etti. Peki sonra ne oldu dersiniz? Dünyanın en çirkin gelininin son halini görünce çok şaşıracaksınız.
06.08.2019 10:30
- Son Güncelleme: 06.08.2019 10:37
Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' dedi yıllar boyunca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka ama bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı.
KISA SÜREDE AYRILACAKLARINI İDDİA ETTİLER
Ayrıca pek çok insan bu evliliğin pek uzun sürmeyeceğini ve çiftin kısa süre içerisinde ayrılacağını düşündü. Ancak çift mutluluklarını korumayı başardı ki bu zaten en büyük derslerden biriydi. Ama gelin bunun yetinmedi ve öyle bir şey yaptı ki görenler bir anda hayrete düştüler.
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