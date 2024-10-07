Dünyanın dört bir tarafından duyuluyor! Gizemli ’gök depremleri’

Uzun süredir duyulan gizemli "gök depremleri" Belçika'dan Japonya'ya kadar geniş bir alanda hissediliyor. Bu tuhaf sesler silah atışlarıyla karıştırılıyor ancak gerçek nedeni henüz bilinmiyor. Bilim insanları atmosferdeki değişiklikler ve yer altındaki hareketlerin bu seslere neden olup olmadığını araştırıyor. İşte habere ilişkin detaylar...

İlk kez ABD'de kaydedildi Bu sesler ilk kez 1811 yılında ABD'nin Missouri eyaletindeki New Madrid kentinde 7.2 büyüklüğündeki bir deprem sırasında kaydedildi. Ardından 1886'da Güney Carolina'nın Charleston kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde de benzer sesler duyuldu. Bu olaylar bölge sakinleri arasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.