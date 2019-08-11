Dünya'dan renkli kurban manzaraları...

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Kalküta, Hindistan... Kurban bayramı heyecanının yaşandığı İslam dünyasında, kentlere kurulan kurban pazarlarına akın eden müslümanlar kurbanlıklarını alıyor. Ortaya ise bu renkli görüntüler çıkıyor. İşte dünyanın değişik ülkelerinden kurban manzaraları...

11.08.2019 16:24 - Son Güncelleme: 11.08.2019 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





