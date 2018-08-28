Yol Durumu

Dünyadan ilginç mekanlar

28 Ağustos 2018 Salı, 09:33:52 Güncelleme: 09:37:13
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Dünyadan ilginç mekanlar

Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.

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Dünyadan ilginç mekanlar

Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.

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Dünyadan ilginç mekanlar

Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.

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Dünyadan ilginç mekanlar

Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.

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Dünyadan ilginç mekanlar
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