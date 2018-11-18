Dünyadan 13 efsanevi lanet
Ne kadar inandırıc geliyor bilemeyiz ama bunlar dünyanın en çok konuştuğu lanetleri. Tesadüf eseri olup olmadıkları tartışılır ma tesadüfün bu kadarı da pek mümkün değil.
Kasım 1922'de ünlü İngiliz arkeolog Howard Carter, MÖ 14. yüzyılda yaşamış olan ve çok genç yaşta gizemli bir şekilde hayatını kaybeden Tutankhamun'un mezarını ve mezar hazinelerinin yerini keşfetti. Ancak bu mezarın açılışında çalışan ve orada bulunan çok sayıda kişi birkaç ay içinde farklı ve tuhaf sebeplerle birer birer ölmeye başladı. Bu sebepler arasında yüksek ateş, kan zehirlenmesi, cinayet hatta intihar bile vardı. Antik Mısır'ın mumyalarının lanetli olduğu ve onlarla uğraşılmaması gerektiği söylentileri de böylece kulaktan kulağa yayılmaya başladı.
Şöhretli İngiliz okülist Aleister Crowley, bu ölümlerin gerçek sebebi olarak neredeyse çocuk yaşta ölen genç kralın lanetini işaret edecek kadar ileri gitti. Peki bu yaşananlar gerçekte neydi? Gerçekten bir lanet mi yoksa kötü şans mı? Mezarın açılma anında olay yerinde 58 kişinin bulunduğu belirtiliyor. 20. yüzyılın en büyük maceracılarından Arkeolog Carter ve bazı arkadaşları hayatta kalmayı başardı. Ama yine de Carter, şüphesiz 20. yüzyılın en yüksek risk taşıyan kariyerlerinden birine böylece sahip oldu.
TİMUR LANETİ
14. yüzyılın en güçlü liderlerinden biri olan Timur yaşadığı dönemde yaklaşık 17 milyon kişinin ölümünden sorumluydu. Bu yaklaşık dünya nüfusunun %5'i anlamına geliyordu. Yaptığı katliamlar öylesine büyüktü ki öldürülen insanların kafataslarından dev piramitler inşa ettirmişti. Sözün özü ölümünün üzerinden 500 yıl geçmiş olsa bile, başınızı belaya sokmak istemeyeceğiniz türde biriydi.
Mezarında şu sözlerin yazılı olduğu söylenir; 'Yeniden dirildiğimde dünyayı titreteceğim!' 1941 Haziran'ında Rus antropolog Mikhail Gerasimov bu efsanevi savaşçı imparatorun mezarını açtı ve Timur'un kafatası da mezardan aldığı şeyler arasındaydı. Bu olaydan sadece iki gün sonra Rusya Almanya tarafından işgal edilmişti. Ne tesadüf ama! Timur, yaklaşık bir yıl sonra İslami bir törenle yeniden gömüldü...
BAŞKANLIĞIN GETİRDİKLERİ...
Neredeyse 20 yılda bir asırlık Kızılderili lanetlerinin stresini yaşayan ABD başkanlarından biri olmak düşündüğünüzden çok daha zor ve stresli bir iş olsa gerek. Ripley'in (zamanında televizyonlarımızda da gösterilen) ünlü 'İster İnan, İster İnanma' serisinde belirtildiğine göre, ortalama olarak 20 yıllık (sonu sıfırla biten diğer zaman dilimleri de sayılıyor) zaman dilimleri arasında seçilen (ya da yeniden seçilen) her başkan beklenmedik şekilde ölmek ya da öldürülmek gibi bir talihsizliğe uğruyor... Abraham Lincoln, James A. Garfield ve William McKinley suikaste kurban giderken, William Harrison zatürreden ölmüş ve Warren Harding ise kalp krizi sonrasında gelen inme sonucu hayatını kaybetmişti.