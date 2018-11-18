Dünyadan 13 efsanevi lanet

BAŞKANLIĞIN GETİRDİKLERİ...

Neredeyse 20 yılda bir asırlık Kızılderili lanetlerinin stresini yaşayan ABD başkanlarından biri olmak düşündüğünüzden çok daha zor ve stresli bir iş olsa gerek. Ripley'in (zamanında televizyonlarımızda da gösterilen) ünlü 'İster İnan, İster İnanma' serisinde belirtildiğine göre, ortalama olarak 20 yıllık (sonu sıfırla biten diğer zaman dilimleri de sayılıyor) zaman dilimleri arasında seçilen (ya da yeniden seçilen) her başkan beklenmedik şekilde ölmek ya da öldürülmek gibi bir talihsizliğe uğruyor... Abraham Lincoln, James A. Garfield ve William McKinley suikaste kurban giderken, William Harrison zatürreden ölmüş ve Warren Harding ise kalp krizi sonrasında gelen inme sonucu hayatını kaybetmişti.