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Dünyadaki en güzel şehirler açıklandı! Türkiye'den 3 şehir zirveye demir attı

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Bu prestijli listede Türkiye üç farklı şehriyle yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Euromonitor'un hazırladığı bu liste Türkiye'nin çeşitliliği ve zenginliği açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konumda olduğunu ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 14 Haziran 2024, 16:51
Dünyadaki en güzel şehirler açıklandı! Türkiye’den 3 şehir zirveye demir attı 1

Euromonitor'un araştırması, Türkiye'nin kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan şehirlerine önemli bir yer verdi. Listede Türkiye'yi temsil eden üç şehir, ülkemizin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik cazibe merkezleriyle dünya çapında tanınan ve takdir edilen destinasyonlar arasında bulunuyor. Bu şehirler, turistler için sundukları benzersiz deneyimler ve eşsiz atmosferleriyle öne çıkıyor.

Dünyadaki en güzel şehirler açıklandı! Türkiye’den 3 şehir zirveye demir attı 2

İşte dünyanın en güzel şehirleri...

Dünyadaki en güzel şehirler açıklandı! Türkiye’den 3 şehir zirveye demir attı 3

Paris
Dubai
Madrid

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