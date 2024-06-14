Dünyadaki en güzel şehirler açıklandı! Türkiye'den 3 şehir zirveye demir attı

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Bu prestijli listede Türkiye üç farklı şehriyle yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Euromonitor'un hazırladığı bu liste Türkiye'nin çeşitliliği ve zenginliği açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konumda olduğunu ortaya koyuyor.