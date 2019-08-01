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Dünya tarihinin en güçlü 15 devleti! Birçoğunu ilk kez duyacaksınız

Bu devletlerin pek çoğunun dünya tarihinin kaderini değiştirdi... Kimilerinin ismi hala hafızalarda, kimilerinin ise varlığından bile haberimiz yok. İşte tarihe damga vurmuş 15 güçlü devlet.

01.08.2019 11:11 - Son Güncelleme: 01.08.2019 11:56
Dünya tarihinin en güçlü 15 güçlü devleti! Birçoğunu ilk kez duyacaksınız

Makedonya İmparatorluğu (MÖ 336 - MÖ 323)

Dünya tarihinin en güçlü 15 güçlü devleti! Birçoğunu ilk kez duyacaksınız

Büyük İskender (III Aleksandros) tarafından kurulan ve sadece 13 yılda süper güç haline gelip yıkılan kısa süreli Avrupa ve Orta Doğu süper gücü devletiydi.

Dünya tarihinin en güçlü 15 güçlü devleti! Birçoğunu ilk kez duyacaksınız

Roma İmparatorluğu (MÖ 27 - MS 395)

Dünya tarihinin en güçlü 15 güçlü devleti! Birçoğunu ilk kez duyacaksınız

Milattan önce 27 yılında kurulan Roma İmparatorluğu döneminin Avrupa'daki süper gücüydü. Ülkenin çeşitli sebeplerden Doğu-Batı Roma olarak bölünmesiyle gücünü kaybetmiştir.Kuruluşundan ikiye ayrılışına kadar süper güç kalmıştır.

Dünya tarihinin en güçlü 15 güçlü devleti! Birçoğunu ilk kez duyacaksınız

Bizans İmparatorluğu (395-1453) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla kurulan Doğu Roma İmparatorluğudur. Bizans olarak bilinir.

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