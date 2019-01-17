Dünya tarihini değiştiren buluşlar
Üzerinden binlerce yıl geçse de bazı buluşlar tarihin akışını tamamen değiştirerek insanlığa yön veriyor. İşte sizler için dünya tarihini değiştiren buluşları derledik.
PUSULA
Pusula, insanlık tarihinde ileriki çağlarda kıtaların keşfedilmesinde büyük rol oynadı. Yön gösteren, kerteriz alıp mevki bulmaya yardım eden mıknatıslı veya cayro ile çalışan seyir aleti olan pusula M.Ö. II. yüzyıl ile MS I. yüzyılda Çin'de Han Hanedanlığı döneminde icat edildi. İcat edilen bu manyetik pusula, feng shui'nin jeomantik prensiplerine göre bina ve yapılar için uygun yerler bulmak, mücevher veya altın aramakta kullanıldı. M.Ö 11. yüzyılda pusula Song hanedanlığı sırasında yön bulma amacıyla kullanılmaya başladı.
PUSULAYI KİM KEŞFETTİ?
Pusula, temel olarak yeryüzünün manyetik alanına göre hareket eden manyetize bir iğneden oluşur. İğnenin ucu her zaman dünyanın manyetik kuzeyini gösterir. İlk olarak Çinliler tarafından icat edilip, Araplar vasıtasıyla Avrupa medeniyetine ulaştı.Bu icat geliştirilerek kullanılmasının yanı sıra, sade hali ile de kullanılıyor.
TAKVİM
Takvim kayıtlarının ilk olarak tespiti, ayın günlük devrelerinin kaydı ile başladı. Tam bir dolunay şeklinde görülen ayın, gün geçtikçe, incelerek hilal şeklini alması, gözden kaybolması, sonra tekrar hilal şeklinde doğması ve büyüyerek dolunay haline gelmesi takvimin esasını teşkil etti. Modern takvim 1600'lere kadar pek kullanılmıyordu, bu yüzden birleşik bir sistemi doldurmak için kullanılan birçok takvim formu oluşmuştu. İlk takvim Babiller tarafından kullanıldı. Babiller iki dolunay arasında geçen 29,5 günlük dönemi temel aldı. Bu takvime göre 354 günlük kameri yıl denilen ay yılı ortaya çıktı.