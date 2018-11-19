Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan aslen nerelidir?

Herkes 2017 yılında Miss Turkey ikincisi olan, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 30'uncu Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci olan Pınar Tartan kimdir merak ediyor. 70 ülkenin katılımcılarının arasından zafer uzanan Pınar Tartan 1997 doğumlu. Pınar Tartan kimdir? Aslen nerelidir? İşte Instagram'ı oldukça aktif kullanan Pınar Tartan'ın hayatı...

19 Kasım 2018 Pazartesi, 12:29:45 Güncelleme: 12:48:46
Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan aslen nerelidir?

MANKENLER KRALİÇESİ TÜRKİYE'DEN

MissTurkey 2017 Yarışması'nda ikinci seçilerek ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 'Miss Universe'e katılan Pınar Tartan, bu kez Çin'de Türkiye'yi temsil etti ve Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci oldu.

Pınar Tartan'ın, Mankenler Kraliçesi olması basında geniş yer bulurken, herkez Pınar Tartan kimdir merak etmeye başladı. Miss Turkey ikincisi, Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir, aslen nerelidir? Pınar Tartan'ın boyu kaç?

Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan aslen nerelidir?

70 ÜLKE ARASINDAN...

Miss Turkey 2017'de ikinci olan İzmirli güzel Pınar Tartan, Çin'in Shenzhen kentinde 18 Kasım akşamı düzenlenen 30'uncu Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'na 70 ülkeden birbirinden iddialı mankenler katıldı.

Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan aslen nerelidir?

Geçen gün yapılan elemede ilk 5'te kalan İzmirli Pınar Tarkan, yarışmanın finalinde ipi göğüsledi ve tacın sahibi oldu.

Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan aslen nerelidir?

Yarışmada Kongo güzeli 2'nci, Uruguay güzeli 3'üncü, Polonya güzeli 4'üncü, Çin güzeli ise 5'inci oldu.

Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan aslen nerelidir?

Pınar Tartan'ı ilk kutlayan Miss Model of The World Turkey Direktörü ve Jüri üyesi Barbaros Yüksel oldu.

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