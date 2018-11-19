Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan aslen nerelidir?

MANKENLER KRALİÇESİ TÜRKİYE'DEN

MissTurkey 2017 Yarışması'nda ikinci seçilerek ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 'Miss Universe'e katılan Pınar Tartan, bu kez Çin'de Türkiye'yi temsil etti ve Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci oldu.

Pınar Tartan'ın, Mankenler Kraliçesi olması basında geniş yer bulurken, herkez Pınar Tartan kimdir merak etmeye başladı. Miss Turkey ikincisi, Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir, aslen nerelidir? Pınar Tartan'ın boyu kaç?