Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan aslen nerelidir?
Herkes 2017 yılında Miss Turkey ikincisi olan, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 30'uncu Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci olan Pınar Tartan kimdir merak ediyor. 70 ülkenin katılımcılarının arasından zafer uzanan Pınar Tartan 1997 doğumlu. Pınar Tartan kimdir? Aslen nerelidir? İşte Instagram'ı oldukça aktif kullanan Pınar Tartan'ın hayatı...
19 Kasım 2018 Pazartesi, 12:29:45 Güncelleme: 12:48:46
MANKENLER KRALİÇESİ TÜRKİYE'DEN
MissTurkey 2017 Yarışması'nda ikinci seçilerek ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 'Miss Universe'e katılan Pınar Tartan, bu kez Çin'de Türkiye'yi temsil etti ve Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci oldu.
Pınar Tartan'ın, Mankenler Kraliçesi olması basında geniş yer bulurken, herkez Pınar Tartan kimdir merak etmeye başladı. Miss Turkey ikincisi, Dünya Mankenler Kraliçesi Pınar Tartan kimdir, aslen nerelidir? Pınar Tartan'ın boyu kaç?
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