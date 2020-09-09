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Dünya bu inanılmaz görüntüleri konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu...Görenler şaştı kaldı

Dünya bu inanılmaz görüntüleri konuşuyor! Son zamanlarda gelecekten günümüze zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilerin sayısı giderek artıyor. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay tüm dünyada konuşulmaya başlandı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

09.09.2020 23:34 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





