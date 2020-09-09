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Dünya bu inanılmaz görüntüleri konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu...Görenler şaştı kaldı

Dünya bu inanılmaz görüntüleri konuşuyor! Son zamanlarda gelecekten günümüze zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilerin sayısı giderek artıyor. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay tüm dünyada konuşulmaya başlandı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

09.09.2020 23:34 - Son Güncelleme:
Dünya bu inanılmaz görüntüleri konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu...Görenler şaştı kaldı

Bu görüntüde nasıl bir gariplik var diyebilirsiniz? Ama henüz devamını görmediniz. İnternette hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri gündeme damga vurdu. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

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Dünya bu inanılmaz görüntüleri konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu...Görenler şaştı kaldı

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

Dünya bu inanılmaz görüntüleri konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu...Görenler şaştı kaldı

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zamaniçinde yolculuk yapabiliyordu.

Dünya bu inanılmaz görüntüleri konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu...Görenler şaştı kaldı

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu. Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

Dünya bu inanılmaz görüntüleri konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu...Görenler şaştı kaldı

Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.

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