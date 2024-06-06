Dövmecilerin müşteri kavgası! Pompalıyla dükkanı bastı

Muğla'da dövmeciler birbirlerine girdi. Muammer Güngör isimli dövmeci 'müşteri kapma' nedeniyle tartıştığı, aynı caddede kendisi gibi dövmeci olan Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Doğan'ın Güngör'ü engellemek için pompalı tüfeğin üzerine koşması dikkat çekti.