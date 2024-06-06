Dövmecilerin müşteri kavgası! Pompalıyla dükkanı bastı

Muğla'da dövmeciler birbirlerine girdi. Muammer Güngör isimli dövmeci 'müşteri kapma' nedeniyle tartıştığı, aynı caddede kendisi gibi dövmeci olan Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Doğan'ın Güngör'ü engellemek için pompalı tüfeğin üzerine koşması dikkat çekti.
Muğla'da iki dövmecinin 'müşteri kapma' kavgasında pompalı tüfek ateşlendi.
Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'nde meydana geldi.
POMPALI TÜFEKLE DÜKKAN BASTI
İddiaya göre; Muammer Güngör, 'müşteri kapma' tartışması yaşadığı, kendisi gibi aynı caddede dövme dükkanı işleten Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.
SİLAHI ALMAK İÇİN ÜZERİNE KOŞTU
Doğan karnından, yanındaki Abdullah Dilgil ise sağ bacağından yaralandı. Doğan'ın pompalı tüfeğin üzerine koşması da kameraya yansıdı.