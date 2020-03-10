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Domatesleri saksının içine tek tek böyle dizdi ve 10 gün bekledi! Sonrasında bakın ne oldu

Özellikle yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir domates. Mutfaklarımızın da olmazsa olmazı olan domatesten aklınıza gelebilecek pek çok şey üretilebiliyor. Peki ya bozulmaya yüz tutmuş domatesler? Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çektiği videolar binlerce izlenen bu Youtube fenomeni domatesleri dilimleyip tek tek dizdi ve 10 gün bekledi. Sonrasında neler oldu dersiniz? İşte yanıtı...

10.03.2020 10:58 - Son Güncelleme: 10.03.2020 10:59
Domatesleri saksının içine tek tek böyle dizdi ve 10 gün bekledi! Sonrasında bakın ne oldu

Bozulmak üzere olan domatesleri kullanarak yeni domatesler elde edebilirsiniz. Hem de haftalar içinde.

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Domatesleri saksının içine tek tek böyle dizdi ve 10 gün bekledi! Sonrasında bakın ne oldu

Videoyu çeken kişi, sadece bir saksı, biraz toprak ve bozulmak üzere olan bir domatesle nasıl yeni domatesler elde edebileceğimizi gösteriyor.

Domatesleri saksının içine tek tek böyle dizdi ve 10 gün bekledi! Sonrasında bakın ne oldu

İlk olarak domatesleri dilimleyin. Dilimleri, saksının içerisine yüzeysel şekilde koyun.

Domatesleri saksının içine tek tek böyle dizdi ve 10 gün bekledi! Sonrasında bakın ne oldu

Üzerlerine biraz toprak atın.

Domatesleri saksının içine tek tek böyle dizdi ve 10 gün bekledi! Sonrasında bakın ne oldu

Her gün sulayın ve 1-2 hafta bekleyin.

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