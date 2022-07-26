Doktor bu ne! Sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı
Elazığ'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Doktor Sinan Bulut, sevgilisi Dilan T.'yi (25) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklayıp, dövdü. Kaçıp, komşulara sığınan Dilan T. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Bulut tutuklandı.
Elazığ'da doktor sinan bulut, sevgilisi Dilan T.'yi (25) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklayıp, dövdü.
Dilan T. ile sevgilisi Sinan Bulut arasında gittikleri akşam yemeğinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
5 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışma, Sinan Bulut'un Yenimahalle'deki evinde de devam etti. Tartışma sırasında Bulut, mutfaktan aldığı bıçakla Dilan T.'yi kolundan, bacağından ve sırtından 5 bıçak darbesiyle yaraladı, ardından da dövmeye başladı.
Dilan T., Sinan Bulut'un elinden kurtulup komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilan T., ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
DOKTOR TUTUKLANDI
Aynı hastanede anestezi doktoru olarak görev yaptığı belirtilen Sinan Bulut, polis tarafından gözaltına alındı. Bulut, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.