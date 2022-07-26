Doktor bu ne! Sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma, Sinan Bulut'un Yenimahalle'deki evinde de devam etti. Tartışma sırasında Bulut, mutfaktan aldığı bıçakla Dilan T.'yi kolundan, bacağından ve sırtından 5 bıçak darbesiyle yaraladı, ardından da dövmeye başladı.