Doğu Karadeniz'de çay hasadı sonrası otomobiller çayların içinde kayboldu
Doğu Karadeniz'de, dik ve engebeli arazilerde hasat edilen çaylar, kamyonetin yanı sıra otomobillerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Çayların, otomobilin bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerinde taşınması ilginç görüntüler oluşturuyor. Ürününü otomobille taşıyan Fatih Merev, "Biz bu görüntülere alıştık" dedi. Bir başka deyişle otomobiller çayı değil çay otomobilleri taşıyor gibi bir görüntü ortaya çıktı.
12.06.2021 11:05
- Son Güncelleme: 12.06.2021 11:05