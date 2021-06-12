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Doğu Karadeniz'de çay hasadı sonrası otomobiller çayların içinde kayboldu

Doğu Karadeniz'de, dik ve engebeli arazilerde hasat edilen çaylar, kamyonetin yanı sıra otomobillerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Çayların, otomobilin bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerinde taşınması ilginç görüntüler oluşturuyor. Ürününü otomobille taşıyan Fatih Merev, "Biz bu görüntülere alıştık" dedi. Bir başka deyişle otomobiller çayı değil çay otomobilleri taşıyor gibi bir görüntü ortaya çıktı.

12.06.2021 11:05 - Son Güncelleme: 12.06.2021 11:05
Doğu Karadeniz'de çay hasadı sonrası otomobiller çayların içinde kayboldu

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da mayıs ayında başlayan yaş çay hasadı sürüyor. Bölgenin dik ve engebeli arazi yapısında hasat edilen çaylar kamyonetlerle alım yerlerine ulaştırılıyor.

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Doğu Karadeniz'de çay hasadı sonrası otomobiller çayların içinde kayboldu

Alım yerlerinde kamyonlara yüklenen çaylar, kuru çaya dönüştürülmek üzere çay fabrikalarına naklediliyor. Ancak kamyoneti olmayanlar çay yüklerini otomobilleri ile taşıyor.

Doğu Karadeniz'de çay hasadı sonrası otomobiller çayların içinde kayboldu

Bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerine konulan kilolarca çay, zorlu bir yolculukla taşınıyor. Otomobiller yaş çay sezonu boyunca kamyonet görevi gördüğü bölgede ortaya sıra dışı görüntüler çıkıyor.

Doğu Karadeniz'de çay hasadı sonrası otomobiller çayların içinde kayboldu

"BU ARABALARIN ADI ÇAY ARABASI"
Hasat ettiği ürünü otomobiliyle taşıyan Yılmaz Güçka, "Civar köylerde genelde bu model arabalar kullanılıyor ve adı çay arabası.

Doğu Karadeniz'de çay hasadı sonrası otomobiller çayların içinde kayboldu

Bezleri koyduğumuz yaş çayları otomobile yüklüyoruz, bahçemizden alım yerine getiriyoruz. Bu çayları bırakacağım, tekrar geriye döneceğim bir bu kadar daha yükleyip geri geleceğim, her defasında yaklaşık 300 kilo taşıyorum" dedi.