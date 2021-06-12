Doğu Karadeniz'de çay hasadı sonrası otomobiller çayların içinde kayboldu

Bezleri koyduğumuz yaş çayları otomobile yüklüyoruz, bahçemizden alım yerine getiriyoruz. Bu çayları bırakacağım, tekrar geriye döneceğim bir bu kadar daha yükleyip geri geleceğim, her defasında yaklaşık 300 kilo taşıyorum" dedi.

