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Doğu Anadolu donuyor! Çıldır Gölü'nde 20 santimlik buz tabakası oluştu

Doğu Anadolu'da aralık ayıyla birlikte soğuk da iyiden iyiye kendisini hissettiriyor. Kars ve Ardahan sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'de soğuktan nasibini aldı. Kars ve Ardahan sınırları içinde bulunan Çıldır Gölü, kısmen buz tuttu. Çıldır Gölü'nde 20 santimlik buz tabakası oluştu.

DHA
07.12.2021 09:59 - Son Güncelleme: 07.12.2021 10:13
Doğu Anadolu donuyor! Çıldır Gölü’nde 20 santimlik buz tabakası oluştu

Her kış yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde etkili olan soğuk havayla birlikte bu yıl da yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Çıldır Gölü, sezonun ilk ziyaretçilerini de ağırladı.

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Doğu Anadolu donuyor! Çıldır Gölü’nde 20 santimlik buz tabakası oluştu

Gölün güzelliğini görmeye gelenler, güzel zaman geçirdiklerini söyledi. Bazı aileler çocuklarını gölde kaydırdı, bazıları da türküler eşliğinde halay çekti.

Doğu Anadolu donuyor! Çıldır Gölü’nde 20 santimlik buz tabakası oluştu

Gölde hatıra fotoğrafları çektirip isimlerini buza yazanlar, televizyonlardan izleyip haberlerde okudukları gölü gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Doğu Anadolu donuyor! Çıldır Gölü’nde 20 santimlik buz tabakası oluştu

"TURİST AKINI OLACAK"
Tur Rehberi Çiğdem Düger, "Kars- Ardahan arasındaki Çıldır Gölü'nün 20 santimetre kalınlığında buz tutması nedeniyle buraya geldik. Misafirlerimiz gölün üzerine çıktılar.

Doğu Anadolu donuyor! Çıldır Gölü’nde 20 santimlik buz tabakası oluştu

Turistik Doğu Ekspresi de dört gözle bekleniyor. 15 Aralık itibarıyla bölgeye turist akını olacak. Sizleri bu destinasyonda görmek için bekliyoruz" dedi.

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