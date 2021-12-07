Doğu Anadolu donuyor! Çıldır Gölü’nde 20 santimlik buz tabakası oluştu

Her kış yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde etkili olan soğuk havayla birlikte bu yıl da yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Çıldır Gölü, sezonun ilk ziyaretçilerini de ağırladı.