Doğu Anadolu donuyor! Çıldır Gölü'nde 20 santimlik buz tabakası oluştu
Doğu Anadolu'da aralık ayıyla birlikte soğuk da iyiden iyiye kendisini hissettiriyor. Kars ve Ardahan sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'de soğuktan nasibini aldı. Kars ve Ardahan sınırları içinde bulunan Çıldır Gölü, kısmen buz tuttu. Çıldır Gölü'nde 20 santimlik buz tabakası oluştu.
07.12.2021 09:59
- Son Güncelleme: 07.12.2021 10:13
Her kış yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde etkili olan soğuk havayla birlikte bu yıl da yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Çıldır Gölü, sezonun ilk ziyaretçilerini de ağırladı.