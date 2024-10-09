Doğasıyla göz kamaştırıyor! Karadeniz’in en eşsiz noktası: Piknik, kamp, aktivite alanları...

Karadeniz'in dillere destan güzelliğini bilmeyen yoktur. Doğasıyla büyüleyen Karadeniz'e yolunuz düşerse ormanın arasına gizlenmiş bu harikulade yere mutlaka uğrayın deriz! Sinop'un en güzel noktası Akgöl Tabiat Parkı nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Doğanın içinde saklı kalmış bir cennet Akgöl Tabiat Parkı Sinop ile Kastamonu arasında yer alan Çangal Dağı'nın eteklerinde konumlanıyor. Burası doğanın sunduğu huzuru ve güzelliği bir arada bulabileceğiniz sakin bir atmosfer sunuyor. Etrafında sık köklü ağaçların oluşturduğu yeşil örtü gölün huzur verici görünümüyle birleşiyor. İki çayın birleşiminden oluşan Akgöl ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.