Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin full PDF indir! CUMA HUTBESİ KONUSU 18 Ekim 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayımlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konu başlığı belli oldu. 18 Ekim Cuma günü camilerde okunacak hutbenin konusu "Allah'ı, Ölümü ve Ahireti Unutmadan Bir Ömür Sürelim" olarak duyuruldu. Vatandaşlar, manevi bir hayatın önemine vurgu yapan bu haftaki hutbeye dair detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Hutbede, Allah'ı unutmadan ve ahireti düşünerek yaşam sürmenin gerekliliği üzerinde duruluyor.

ALLAH'I, ÖLÜMÜ VE AHİRETİ UNUTMADAN BİR ÖMÜR SÜRELİM Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Şeytan, onları etkisi altına almış, kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar şeytanın ¬yandaşlarıdır!" Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "…Gaflete dalan, boşa zaman geçiren, kabirleri unutan kul ne kötüdür! Azgınlık yapan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gideceğini unutan kul ne kötüdür!..."