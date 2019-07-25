Diyanet açıkladı: Türkiye'de kaç cami var? En az ve en çok cami hangi ilimizde?

Her gün milyonlarca Müslüman camilere akın ederek ibadetlerini yerine getiriyor. İslam dünyası için çok özel bir yeri olan camiler, mimari yapısıyla da birçok ilimizin en güzel meydanlarını süslüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin cami haritasını çıkardı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı istatistiklerine göre, Türkiye'de toplamda kaç cami var? En çok cami hangi ilimizde bulunuyor? En az cami hangi ilimizde? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre il il cami sayısı...

25.07.2019 07:32 - Son Güncelleme: 25.07.2019 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





