Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' masasındaydı! Fenomen Eylül Öztürk'ten ölüm tehditi açıklaması: "Dişlerini söküp vitrine koyacağız"

Bir anda servet sahibi olan, ardı arkası kesilmeyen lüks paylaşımlarla da değirmenlerinin suyunun nereden geldiğini merak ettiren Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Soruşturma kapsamında güzellik merkezleri açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk, panikleyerek YouTube kanalına çektiği 40 dakikalık video ile aylık gelirini açıklamıştı. Fenomenle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eylül Öztürk, eşinin ölümle tehdit edildiğini öne sürdü. Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı tehdit içerikli mesajlarda "Son şansın kardeşim. Cezan 200 bin dolar oldu." ifadesi dikkat çekti. İşte o mesaj...
Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk, Türkiye'nin birçok yerinde güzellik merkezleri açmıştı.
ABD'de 11 ev aldığına dair iddialar ortaya atıldı.
5 milyon dolarla kaçtığı öne sürülen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.